借場地卻無故遭拒 Kolas辦轟徐榛蔚：國王心態傷民主
民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka競選辦公室今（15）日晚間表示，依法向花蓮縣政府地政處申請租借花蓮市六期廣場，做為選前最後一周造勢場地，不料依規定申請，卻遭「縣府高層」卡關不借，而且沒有任何理由，五星級縣長徐榛蔚只會搞五星級小動作，「朕不給你不能要，這就是典型國王心態」。
Kolas Yotaka競選辦公室表示，這是一場不公平的競爭。對手長期以來掌控公家資源遂行私利，花蓮人敢怒不敢言。不但從頭到尾不敢跟Kolas正面辯論縣政，甚至用行政權戕害民主。
「徐榛蔚怕了」，Kolas Yotaka競選辦公室表示，從徐榛蔚團隊近來的所作所為，證明徐榛蔚與傅崐萁前後兩位夫妻縣長非常在意Kolas。「公平競爭是民主的第一步」，但現在花蓮縣政府的做法，就是繼續讓花蓮活在戒嚴時代。
Kolas Yotaka競選辦公室指出，花蓮不是傅家的財產，也不是家天下，但是長期以來的家庭政治、夫妻輪政，讓一些花蓮人麻木了。
「他們很有錢，但我們要帶著花蓮人改變」，Kolas競選辦公室表示，改變花蓮的運動不會因此停止，呼籲花蓮人用選票，換掉鴨霸的縣長，更具體支持Kolas的行動，就是在11月20日下午3點，前往「自由廣場」參加Kolas選前最後一場大型造勢活動，大家一起推翻「花蓮國」，團結改變花蓮。