宜蘭男遭「黑幫屁孩」酒駕競飆撞死！女友淚喊：快結婚了

▲2輛轎車在忠孝東路一段高速狂飆，意外追撞另台無辜小客車，造成車上的王姓駕駛（24歲）當場飛出車外身亡。（圖／翻攝畫面）
▲2輛轎車在忠孝東路一段高速狂飆，意外追撞另台無辜小客車，造成車上的王姓駕駛（24歲）當場飛出車外身亡。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-11-16 07:22:02

台北市中正區忠孝東路車行地下道，14日清晨4點多發生酒駕、競速的死亡車禍，肇事的22歲李姓男子，對現場的員警挑釁、企圖奪槍，被員警一槍射中腿部，才乖乖就範，遭撞的24歲王姓男駕駛無辜死亡。王男女友則表示，自己跟男友交往一年多，原本已經論及婚嫁，沒想到卻傳來噩耗。

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▲22歲李姓男子酒駕開車釀1死1傷，又企圖襲警奪槍，被警方開槍射中腿部，倒地哀嚎就範。（圖／翻攝畫面）
▲22歲李姓男子酒駕開車釀1死1傷，又企圖襲警奪槍，被警方開槍射中腿部，倒地哀嚎就範。（圖／翻攝畫面）
回顧事發經過，14日清晨，原先22歲的李男與友人葉男（24歲）、洪男（21歲）、謝女（18歲）以及14歲的曾姓少年、16歲的江姓少年，於大安區忠孝東路上的夜店飲酒狂歡，結束後分別駕駛2台車離開。

行經中正區忠孝東路車行地下道時，2車競速狂飆，李男駕駛的BMW車輛，高速追撞前方黃姓男子的轎車，導致黃男噴飛車外，隨後再被壓在車下，當場失去呼吸心跳，送醫宣告不治，黃男車上的江姓女友人則輕傷。

據了解，王男平時住在宜蘭，這次是為了參加喜宴才到台北，事發前與剛認識的江姓女友人到夜店狂歡，兩人原本打算去三重MTV續攤，沒想到遇到意外。

王男女友表示，自己和王男交往1年多，原本都快要結婚，事發當天自己下班傳訊息給男友，都沒有得到回覆，沒過多久就得知男友出車禍，她和男友媽媽趕到台北時，才知道男友已經死亡。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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