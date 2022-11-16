藝FUN券常態化！青年1200元「文化成年禮」估明年3月上路

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李永得指出，為了落實文化平權，培養藝文消費人口，因此規劃明年先針對18歲青年，每人發放1200元「文化成年禮」，發放人數約21萬人，所需總經費約2.5億元，除文化部編列公務預算2億元，補助國家兩廳院執行，其餘經費盼向民間企業募款。「文化成年禮」使用範圍和使用方式都和藝FUN券相似，預計可用於表演藝術、展覽及博物館、視聽娛樂、文創工藝及圖書出版等消費折抵，針對數位弱勢或身心障礙族群，也特別規劃專人在實體據點來提供服務。
此外，為讓文化成年禮長久發展，文化部也鼓勵廠商、團隊，釋出部分折扣優惠，讓文化禮金的點數能夠擴大流通範圍，帶來更多金流；目前國家兩廳院已規劃與企業合作模式包含贊助或聯名發行文化禮金點數、購買文化禮金點數贈與會員或員工，觸及更多類型的消費者，以及其他異業資源交換等多元模式，以提升企業參與誘因。李永得表示，目前文化部與行政院、金管會討論，提出方案，希望把對於文化事業的捐贈與投資，成為ESG（企業社會責任）衡量的標準。
立委張廖萬堅詢問，離明年剩不到2個月，「文化成年禮」來得及嗎？對比藝FUN券有1萬8千家參與，OPENTIX僅1443個代售單位，通路太少恐影響使用率；目前藝文場館多在六都，藝文消費主力也以六都為主，城鄉差距是否會弭平文化禮金美意？
李永得回應，該政策預算通過才會執行，預計明年3月上路，使用期限為1年，這段期間店家都可加入，OPENTIX目前僅有代售表演團體單位，未來會拓展書店、電影院等，長期下來，能使用的家數不會低於藝FUN券；文化部對於城鄉差距會再想辦法鼓勵、縮短差距。
立委黃國書質疑「文化成年禮」使用範圍是否有限制，像法國推出「Culture Pass」，針對當年度滿18歲發放300歐元，但有限定用戶最多只能花100歐元買電子書、線上音樂、電影串流媒體服務等，想了解文化部是否有配套限制，KTV、影音串流訂閱是否包含在藝文消費內？
李永得回應，有規劃，但牽涉到技術上問題，如商家軟體的配合，一開始可能無法百分之百劃分範圍，但原則上不鼓勵網路消費，除非是網購門票參與實體表演，像網路書店就沒包含。
立委萬美玲詢問，18歲青年定義為何、可以使用「文化成年禮」的資格限制？可以使用多久？目前都還沒招商、經費募款也未到位，來得及在明年3月上路嗎？立委鄭正鈐詢問，該政策是年年有嗎？
李永得表示，當年度112年滿18歲青年即符合資格，也就是民國94年1月1日出生到12月31日出生的青年，「文化成年禮」使用期限為1年；目前已對廠商召開說明會，待預算通過、經費到位，就會馬上進行；有編列公務預算，持續性、年年辦沒問題，明年如同試辦，成效好會爭取更多預算來執行。