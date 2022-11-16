封控太難受！廣州爆發罕見大規模抗議　民眾推倒防疫圍籬

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根據畫面來看，現場有大批市民推倒限制居民出入的圍欄，又將雜物扔向身穿防護服的「大白」，還有多輛寫著「特警」二字的警車到場，警方也發射高壓水槍鎮壓反抗的居民，有年輕人合力將停在路邊的警車推翻，但也有民眾遭打到頭破血流。《自由亞洲電台》報導指出，海珠區公安局並未證實或否認當地出動特警鎮壓的說法，指稱相關情況須向廣州市公安局查詢，但廣州市公安局電話無人接聽。
《CNN》報導內提到，罕見的群眾上街抗議事發地點主要是大量移民工聚集的窮困社區「城中村」，因此有部分當地民眾稱他們為「外地人」，並在微信社群上已「暴動」稱呼該起示威抗議；民眾上街抗議主因在於嚴格的封控措施已嚴重影響其生計，他們要求減免房租、提供回鄉自費隔離的費用等補償。
《英國廣播公司》則指出，許多外地來打零工的工人因為無法出門沒有收入，加上封控下的物價上漲、食物供給嚴重不足，已經連續多晚向防疫人員「大白」們發生爭執，直到14日夜裡才在街頭上演大規模抗議行動。當地民眾抱怨封控的日子是被工作單位當作「自己休息」去扣假扣薪的，而光是10月初和10月底封控就多達十幾天，隔離期間物資還得自己掏錢買，「說不急的，是針沒扎過肉，不知那種痛！」
海珠區自11月5日以來，作為廣州市疫情持續爆發的中心，一直受到嚴格封鎖，原本宣布的社區管控延長到13日。但13日晚至14日凌晨，廣州部分區域又宣布再度延長封控措施，其中，海珠區部分區域與番禺區、荔灣區以及越秀區部分區域再延長三天；周一的市新聞發布會上，海珠區一名官員也坦言行政方面確有疏漏，限制措施本可以更早宣布，也該更清楚地說明受措施影響的地區。
中國本輪疫情中，廣東已是疫情重災區，廣州更是排名首位。本周一全國新增感染病例激增至1萬7772人，創下今年4月以來的新高，其中廣州更是新增5124例，創下單日新增感染者的最多記錄。海珠區新增感染者高度集中鳳陽街康鷺片區的高風險區域，這些新增感染者占了全廣州的94.8%。