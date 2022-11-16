「全球最性感男人」美國隊長想結婚了？小16歲新女友曝光
41歲好萊塢男星、《美國隊長》克里斯伊凡（Chris Evans）近日除了被《People》雜誌評選為「全球最性感男人」，也被狗仔拍到在Netflix影集《修女戰士》中飾演主角艾娃席爾娃的25歲葡萄牙女星艾芭巴普蒂斯塔（Alba Baptista）牽手約會的畫面，且兩人似乎已交往一年多，感情頗穩定。
根據《People》報導，克里斯伊凡和艾芭已低調交往一年多，且兩人對這段關係都很認真，也都見過雙方家長，男方友人更透露，「從沒看過他這麼快樂」。事實上，克里斯伊凡先前接受專訪時，就曾認了「想定下來」，「擁有妻子和孩子，建立家庭是我目前最想要的。可能我想法較傳統，尤其現在41歲，所以對我來說，能好好定下來、組一個家庭，對我來說很重要」。
兩人也在前些日子被拍到牽手約會，讓最有機會成為「全球最性感男人」老婆的艾芭一夕之間成為眾人討論的焦點。1997年出生於葡萄牙里斯本的艾芭，今年只有25歲，和克里斯伊凡相差16歲，她的爸爸是工程師，媽媽則是翻譯人員，從小受到媽媽語言能力影響，她除了母語以外，還會說英語、西班牙語、德語和法語，精通5種語言，相當厲害。
艾芭在16歲時就演出過短片《Miami》，2020年演過電影《法蒂瑪的奇蹟》，也在Netflix影集《修女戰士》中飾演主角艾娃席爾娃，2022年則演出電影《哈里斯夫人去巴黎》，精湛演技受到肯定。
兩人感情會如此穩定，或許除了都是演員，也有其他共通點，其實兩人都相當熱衷於慈善，是「人道主義者」，艾芭在演戲之餘，也積極投入慈善活動，像是2018年，她到柬埔寨的孤兒院幫忙教導小孩子，希望能提升當地教育普及率，人美心善，難怪能收服「全球最性感男人」的心。（編輯：郭佩蓉）