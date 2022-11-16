68歲金馬導演驚傳過世！《沙河悲歌》為經典 女兒慟發聲
知名導演張志勇今（16日）傳出辭世，享壽68歲，他執導的國片《一隻鳥仔哮啾啾》榮獲影太影展最佳影片，《沙河悲歌》獲頒第37屆金馬獎評審團特別獎，國家電影及視聽文化中心董事長、資深影評人藍祖蔚在臉書緬懷張志勇對台灣影壇的貢獻，「遽然辭世，不盡感嘆，阿彌陀佛！」
藍祖蔚開頭寫下「黎明落雨，噩耗傳來」，透露收到導演張志勇女兒的消息，指父親昨天離開人世，目前家人正在處理後續事宜，告別式時間將會另行通知親友。藍祖蔚表示，張志勇是土生土長的電影工作者，先後跟隨丁善璽、金鰲勳、萬仁、柯一正等擔任副導演，總是任勞任怨執行導演需求，是人人稱讚的好幫手。
1997年張志勇首部劇情長片《一隻鳥仔哮啾啾》獲頒亞太影展最佳影片、和平特別獎，2000年的《沙河悲歌》更是受到國內外大獎及影展肯定，藍祖蔚說，他與張志勇2017年作品《地圖的盡頭》擦肩而過，「未能親眼目睹，實在遺憾」。
藍祖蔚回憶自己所知張志勇近年狀況，「他有一雙厚實雙手，晚近聽說務農去了，在嘉義種菜種水果，習慣走路養生，但是只要一拍戲，身體就吃不消，裝了五根支架。遽然辭世，不盡感嘆，阿彌陀佛！」（編輯：楊穎軒）