倒數10天釋最新影片 陳其邁：當高雄市長是一生榮幸
選戰進入倒數10天，高雄市長陳其邁競選團隊今（16）日釋出最新競選影片「陳其邁感性告白-邀請您共同譜寫高雄未來」，影片由陳其邁兩年來，在大高雄38區上山下海的各項市政行程紀錄、相關新聞片段組成，輔以旁人對陳其邁施政的評價，陳其邁說，疫情期間一根蠟燭兩頭燒，但當高雄市長是一生的榮幸，會繼續努力、再拚四年。
陳其邁競總指出，全片背景音樂和畫面溫馨，沒有一字提到陳其邁的招牌「緊緊緊」，但是在影片中不時可以看到陳其邁快步移動和低頭看錶，穿梭在市府、接種站和高雄的農村、部落及眷村及新創公司間，除了顯示他上任後面對疫情挑戰同時市政行程滿檔，也讓人見到他對時間的管理和掌控，有網友看到陳其邁不時低頭看錶的動作，笑稱「這動作完美體現了陳其邁緊緊緊。」
陳其邁今天上午受訪時表示，都是一些過去的新聞或紀錄的影片比較多，這是他的心情感受，這兩年其實時間很快，記得說剛上任的時候防疫工作幾乎就佔去很多時間，從早忙到晚，一根蠟燭兩頭燒，要防疫、拚建設又要紓困。
陳其邁說，一路這樣走過來，行程雖然很滿、緊緊緊，但是兩年拚四年，在故鄉的這種努力、這種打拼，有機會跟所有高雄市民這樣把大家的故事寫在土地上，「我覺得是我做為高雄市長，我感到是我一生的榮幸，我會繼續努力，再拚四年」。