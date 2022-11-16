周江杰參加竹北政見會 主打交通議題

周江杰表示，他當選之後，會立刻跟新竹市商討，如何完成大新竹合併的工作，因為昨天竹北市要進新竹科學園區的上班時段大塞車，交通出了大問題，要協助竹北市民朋友，能夠有機會可以縮短通勤時間，能夠準時抵達工作，下班趕快回家陪家人，需要新竹縣市一起討論的課題，只有大新竹合併，整體規劃才能進步。
周江杰也表示，針對竹北市，在未來四年的交通政策，竹北交流道、經國大橋、興隆大橋，車潮怎麼解決，縣政府要來協調竹北市公所、新竹市政府共同來討論。目前一個擺在眼前的問題是，中央已經核定經國大橋相關的改善計畫，他認為應該要盡快跟水利署商討，思考在堤內之間的道路開始開闢，作為替代路線方案，以前中正橋改建就做過了相關配套措施，在可行安全的前提下，讓大家有個替代方式，紓解上下班車潮。
周江杰也強調，站在城鄉共榮的角度下，來進行大眾交通工具的重新規劃，他所提出的「山前線」大眾快捷運輸系統，考量新竹縣市公車系統，以及台鐵服務量能，這個「山前線」就會是未來大新竹輕軌的雛形跟模型，透過公車系統，具有穩定、固定的班次，讓所有的民眾開始習慣，使用我們大眾的交通運輸工具。
周江杰指出，「山前線」以竹北高鐵六家站為核心，因為竹北市在未來大新竹合併後，會是大新竹市最核心城市，縣政府要開始做竹北市核心地位的城市規劃。「山前線」以竹北高鐵六家站為核心，連接芎林、橫山、關西、新埔，最後經喜來登遠百商圈回到高鐵六家站。這個作法也可以銜接台鐵既有服務的湖口、新豐、竹北、新竹市、竹東。
周江杰也表示，新竹縣除了21萬人口在竹北市，還有36萬人口在其他12個鄉鎮，竹北持續的進步，紅利的外溢、持續的發展，12個鄉鎮都能夠享受到進步價值，共榮城鄉之間的產業，跨越新竹縣溪南、溪北的限制，大家都是新竹縣民，希望所有縣民都居住在幸福榮耀的光榮城市裡。
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