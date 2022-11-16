桂綸鎂答應求婚了！《台北女子圖鑑》終極男友揭曉

桂綸鎂在《台北女子圖鑑》飾演北漂女「林怡姍」，劇中星級主廚歐文（周厚安 飾）突如其來的求婚舉動，讓她既驚又喜，面對對方的誠懇與對方給予的承諾怦然心動，這次她接受了。但隨之而來的，是各種排山倒海的「抉擇」。家鄉在英國的歐文，到新加坡開展事業，家在哪裡都可以；但對台北而來的林怡姍，新加坡是一個挑戰，有沒有要在此成家立業，並非如此肯定。加上離家越久，對於家人的掛心，卻是越發強烈，而歐文為林怡姍所描繪只屬於彼此的美好未來，又將會如何片片瓦解？
《台北女子圖鑑》故事發展到尾聲，從小立志北上的林怡姍，骨子裡是不安於室，心想著自己有著更大的可能，在台北十幾年，卻未曾滿足她心中的空缺，來到新加坡，更是讓她直視自己的「心魔」，林怡姍許給自己的承諾是什麼？又想對自己證明什麼？感情、事業、生活，她都一一做到別人眼中「達標」的樣貌，但她自己心中想要的，卻很模糊，好不容易論及婚嫁的林怡姍，加上異國伴侶帶來的文化衝擊，使她再次陷入矛盾難解的漩渦之中。
「家」的主題，不斷圍繞林怡姍遊牧般的成長旅程，而定義「家」也是異鄉遊子常見的課題，孤身一人的闖蕩，總會疲累，總有需要慰藉的時刻，而那座隨時等待她停泊的港口，雖然一直都在，卻也有可能不再存在。林怡姍遠在異鄉，面臨婚事與疫情的雙重難題，再加上母親身體狀況的未爆彈，戲劇中安插滿滿寫實的關鍵情節，呼應許多人會在現實身活中真正面臨的情況，而她也將在本集做下「不讓自己後悔的」驚人抉擇。