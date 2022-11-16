租屋族有夠苦！房租指數創歷史新高 專家教「2招」省錢
主計總處最新統計資料顯示，今年10月份消費者物價房租類指數106.89，再創歷史新高。全國房租指數年增率在今年下半年每月都突破2%，讓租屋族壓力大增。大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，房價上漲加上今年央行3次升息，增加購屋壓力，今年「以租代買」的情況增加，使得市場租屋需求大，且屋主因貸款利率調升增加持有成本，因此租金持續攀升，短期內恐難調降。
國內近10年房租指數一路上揚，成長幅度甚至不輸房價，不僅今年10月房租指數106.89創歷史新高，從7月份開始房租指數年增率每月都在2%以上，10月份年增率2.02%，跟去年相比年增率有跨大的趨勢。分別觀察北、中、南、東四大區域10月房租指數年增率，以南部區域增幅2.4%居冠，北部區域年增1.95%居次，東部區域年增1.93%，中部區域年增1.89%，與去年同期相比，租金水平拉升更快速。
高雄租屋族謝先生指出，最近正好因為生寶寶想要換更大的租屋，但看了一下行情真的嚇壞了，連比較偏一點的位置房租都漲得不像話，就算有政府租金補貼，對小市民來說還是很吃力。
郎美囡表示，南部區域包含高雄市及台南市，近幾年科學園區帶動推案量及買氣進而推升房價，南二都屋齡新、價格高的大樓越來越多，也成為租屋市場的主力，拉高了租金水平，北部區域雖然租金水準高，但就業機會多，市場租賃需求高，在屋主貸款成本增加之際，租金難免增加，且北部區域涵蓋新竹縣市，是近幾年購屋成本拉高最快的地區，租金一同攀升。
住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，在通膨壓力下，租金很難看到回檔。對租屋族來說，透過分租或是選擇較遠的租屋標的，或許是解套的方式，不過以租金配置來說，建議應低於家庭收入的1/3，減少租金對生活水平的影響，也可儲蓄購屋基金，透過租屋尋找適合的購屋地點及住宅類型，避免隨著年紀越來越大，在租屋市場的選擇越來越少的困境。