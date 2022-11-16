快訊／本土確診+22631！死亡個案增69人　境外移入61例

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指揮中心指出，今日新增69例本土病例死亡個案，為43例男性，26例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、66例具慢性病史、41例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月21日至11月13日，死亡日期介於10月25日至11月13日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增61例境外移入個案中，29例男性，32例女性；年齡介於20多歲至80多歲，分別自泰國(2例)，日本、馬來西亞(各1例)移入，另57例感染國家調查中。入境日期介於今年10月17日至11月14日。
指揮中心統計，截至目前國內累計19,815,267例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,720,430例排除)，其中8,092,118例確診，分別為37,073例境外移入、8,054,991例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計13,714例COVID-19死亡病例，其中13,697例本土，個案居住縣市分布為新北市2,744例、臺北市1,525例、臺中市1,424例、高雄市1,316例、桃園市1,023例、臺南市1,016例、彰化縣827例、屏東縣543例、南投縣441例、雲林縣423例、苗栗縣372例、嘉義縣353例、基隆市298例、宜蘭縣296例、花蓮縣240例、嘉義市233例、新竹縣221例、臺東縣183例、新竹市150例、澎湖縣36例，金門縣33例；另17例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。