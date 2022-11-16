教育部首度補助高中生印製校園刊物　每校補助3萬元

為鼓勵學生出版校園紙本刊物，促進學生表達自我，帶動校園寫作風氣，教育部今（16）日表示，國教署已訂定相關補助計畫，補助對象以高級中等學校學生擔任刊物編輯者為主，補助類別包含校刊書刊、校刊報紙及校內其它紙本刊物，每校補助新台幣3萬元為原則，即日起開放申請至12月7日止。這也是國教署首次補助校園紙本刊物。
國教署表示，在辦理全國高級中等學校校園刊物競賽的這幾年，發現學校因經費限制，多以發行電子刊物為主，紙本刊物逐漸減少；為使兩者能同時成為鼓勵學生投入閱讀、並透過文字展現自我價值的途徑，因此今年訂定「112年度全國高級中等學校學生校園刊物印製費補助計畫」，透過經費補助的方式，鼓勵學校踴躍發行紙本校刊。
部分學校原本有發行紙本校刊，但因為電子校刊發行成本相對較低，在經費考量下，紙本校刊就慢慢不再印製，但還是有許多校刊社的學生嚮往發行一本屬於自己學校的紙本校刊。員林高中黎主任就表示，國教署今年的經費補助計畫，正提供了最佳的行政支持及資源。
國教署提到，計畫是首次針對校園紙本刊物進行經費補助，提供每校3萬元的經費補助，全台500餘所公私立高中職都可申請。希望藉由校園刊物的寫作與編輯過程，涵養學生的團隊精神及合作學習，並以提升學生閱讀能力及文學素養，使藝文風氣能夠在高中校園裡持續發酵並深耕。