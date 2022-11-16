周江杰出席「王爺壟親子同樂會」為活動暖身

▲民進黨新竹縣長候選人周江杰出席「王爺壟親子同樂會」為活動暖身。（圖/周江杰團隊提供）
▲民進黨新竹縣長候選人周江杰出席「王爺壟親子同樂會」為活動暖身。（圖/周江杰團隊提供）

業務處/綜合報導

2022-11-16 14:13:56

民進黨新竹縣長候選人周江杰今（16）日出席由九讚頭文化協會主辦的「王爺壟親子同樂會」活動記者會，宣傳由多個團體共同於11月19日上午11時在湖口王爺壟運動公園舉辦的王爺壟親子同樂會；他表示，全力支持這樣的好活動，他政見中就有一項「一鄉鎮一親子館」，就是要在每個鄉鎮都打造親子空間，給全新竹縣的兒童幸福好生活。
這個活動由九讚頭文化協會主辦，新竹縣體育會定向越野委員會、中華民國定向越野協會、新竹法扶基金會新竹分會、兒童鐵道美術館、新豐假日市集、隨心索芋觀光農場、馨流畫飲共同協辦，這些團體的代表也出席了今天的記者會。
活動當天將邀請六堆薩克斯風管樂團、客家布袋戲劇團山宛然帶來演出，山宛然以客語演出「武松打虎」，透過客語布袋戲的演出，讓兒童認識布袋戲、體現文化藝術的日常。兒童鐵道美術館長期帶著繪本走進13鄉鎮，湖口場全程以海陸腔來說故事，營造母語友善環境，親子手作體驗進探索自然環境，了解人與土地的關係；全民健康運動親子定向越野闖關，親子同樂之餘還能鍛鍊體能，培養方向感，另外當日法扶基金會亦提供免費諮詢服務，有需要的民眾也可到場，現場還有在地美食分享、尋寶二手市集活動，敬邀不同世代的大人小孩，手牽手一起同樂。
周江杰致詞時表示，目前的新竹縣政府對於非城市地區的重視程度不夠，他當選上任後，希望城鄉之間能共好共榮，湖口鄉是新竹縣第三大鄉鎮，工業區也有就業機會，希望在湖口鄉能有比較好的親子活動，但也需要更多文化的特色、與素養融入公園，讓孩子能夠認識地方，去玩也去學。
九讚頭文化協會表示，原本在圖書館開始做活動，後來靠著志工一起努力繼續經營二十年，不拿政府的錢，在鄉下看到閱讀、文化上的貧窮，非常可惜，已經二十年不參與政治的活動，但很認同周江杰的想法，所以支持他把對的事情做下去，一起為新竹縣打拚。

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周江杰辦公室表示，湖口王爺壟運動公園，是踏出竹北少數新的運動空間，特別是在人口日益成長的湖口，更是難得一見，直到今年4月才啟用完成，更遑論共融公園、親子館…等友善兒童的空間。新竹縣十三鄉鎮的親子公共空間，長期以來多半設置在竹北市，其他鄉鎮的家長與各界都殷殷期盼，在自己居住的城市，能有方便親近的親子公共空間，不少縣市的親子館還設有：兒童五感開發、兒童探索課程、親職教育…課程。期待年輕的新竹縣，設置出更多友善兒童的空間，讓竹縣的兒童，竹縣的父母擁有更多的育兒資源，全都可以一起體驗在地生活的美好，讓每個鄉鎮都能有專屬於兒童的親子空間！

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