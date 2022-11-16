藏壽司不只吃爆鮭魚！北海道甜點開吃 饕客為「它」回訪
藏壽司又有新菜色！這次除了吃爆生鮭魚、熟成鮪魚中脂，還打造松露奶油乳酪牛肉、北海道大帆立貝等奢華饗宴；最令網友期待的是「北海道甜點季」正式開跑，不只有「焦糖爆爆泡芙塔」、「北海道重乳酪蛋糕」、「北海道牛奶布丁塔」，重點是超人氣「北海道千層蛋糕」回來了！曾經讓鐵粉在網路論壇上發文狂讚是藏壽司必吃的低調美味，還釣出不少同好留言「超好吃」，還有人直說為了甜點必須回訪藏壽司。現在11/24～12/25按讚官方粉專並分享BT21特色店照片，就可加碼再抽BT21滑鼠墊及BT21票卡，同步公開超萌BT21絨毛卡片鑰匙圈的獲得方式，有吃有拿通通一篇掌握。
藏壽司「奢華饗宴」新菜登場，除了有「海陸醬淋」包括泡菜生鮭魚、塔塔醬蟹風味棒及炙烤七味醬豬五花3款新品；必吃的還有生鮭魚、熟成鮪魚中脂，浮誇的松露奶油乳酪牛肉、北海道大帆立貝、炙烤蒲燒鰻魚等8款壽司。但這次最受注目的是隱藏人氣甜點，冬季「北海道甜點季」正式開跑，專寵螞蟻人的季節限定滋味，鐵粉們可要趕快衝。
「北海道甜點季」從日本空運來台道地的濃郁香甜滋味，「焦糖爆爆泡芙塔」以滑順北海道牛奶霜淇淋配上焦糖醬，甜濃口味還搭配捲心酥與爆米花，堪稱最搶鏡頭第一名；香醇起司搭配酥脆口感的「北海道重乳酪蛋糕」、以北海道牛奶及卡士達布丁搭配苦甜濃厚焦糖醬的「北海道牛奶布丁塔」，讓人看了口水直流。最重要的是，圈粉無數的「北海道千層蛋糕」回來了！層層堆疊的美味讓網友大讚「超好吃」、「每次去都會吃」，還有鐵粉直說為了甜點必須回訪藏壽司。
最強宇宙明星BT21除了推出藏壽司聯名扭蛋好禮、Baby系列超萌療癒小物，也打造限定BT21特色店好禮狂發，「藏壽司中山南西店」、「藏壽司台中惠文路店」及「藏壽司高雄岡山店」好評再加碼，現在11/24～12/25凡追蹤藏壽司官方Facebook及Instagram，在活動貼文下方完成指定任務，即有機會獲得「BT21 滑鼠墊」或「BT21票卡夾」。凡完成追蹤Instagram，於限時動態公開分享與藏壽司限定BT21特色店的合照，並標記兩位好友，還有機會獲得「超萌BT21絨毛卡片鑰匙圈」，（以上數量有限，贈完為止）。
另外，11月還能讓味蕾到壽司郎「環遊世界」，可大啖智利海膽、泰國辣醬卵殼蟹、馬達加斯加生蝦，還有老饕才懂吃的醬油漬鮭魚卵筋膜及鱈魚白子軍艦，以及台灣特產龍膽石斑！11/11～11/27期間內，拍照留言完成活動指定之條件，即有機會抽中價值破3萬元的日本知名ACE Bags & Luggage行李箱。