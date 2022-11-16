《窄路微塵》拍攝遇疫情　香港導演拍完心寒「移民英國」

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導演林森分享起初創作理念：「剛開始是設定要寫清潔工故事，後來遇上疫情大改劇本，我想拍一個比較寫實的故事，中間有很多掙扎，想像演員如果都戴口罩觀眾會認不出來，但是沒辦法現實也是如此，就決定拍吧！」在選角階段的計畫，導演林森表示：「剛開始先找張繼聰來演，我跟編劇覺得他的形象是喜劇演員，很有魄力也有喜感，希望觀眾去看到他的另外一面，創造出高反差的感覺，我們都在想如果他要演一個話不多的中年男子，也是滿有趣的；關於選擇女主角的部分，一開始有選定另一位女演員，但因為檔期無法配合。後來袁澧林試鏡時穿著繽紛衣服前來，讓我們覺得就是她，很符合片中女主角的形象，也是一種緣分。」
拍攝期間撞上疫情高峰期擾亂，導演林森也覺得很瘋狂：「開拍時間比原本預計晚了1個月，導演組、製片組還有許多演員和工作人員，因為延期沒辦法配合檔期，直到開機前3週才找齊所有人馬。」導演林森說：「因為疫情的關係很難找拍攝地點，後來找到香港土瓜灣，這個地方有很多老房子，現在要面對的是重建問題，這裡居住環境差相對租金低廉，有很多基層人士居住，很有生命力！」
為了專業呈現清潔人員角色，開拍前劇組特別找一名清潔公司人員，去教導演員如何使用清潔工具，同時調整專業術語對白。女主角袁澧林表現極佳，導演林森坦言：「她比我預期的表演還好，本來我很擔心她經驗不足，拍攝前看到她很努力去準備，包括跟小孩演員去互動；有一幕她跟小孩有很重的感情戲，我自己也感動到哭了。」
被問到下定決心移民的關鍵，導演林森說明：「香港經歷過社會運動和疫情情況，身邊很多朋友考慮要移民，拍攝時我還沒有確定要移民，我覺得這是一個香港人當時共同的議題；拍完之後，我下定決心移民英國是因為我有2個小孩，當時完全不能出去上學，戶外活動，我不希望小孩在這樣的環境生活，才決定移民，現實生活的感受也有放入片中。」下一部作品走向，導演林森透露：「我剛移民到英國不到半年，下一部作品想探討香港人在外地的故事。」