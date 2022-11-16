台南牛肉麵店尋人！「10人吃了2270元」 客人現身付錢了
台南北門一間牛肉麵店，日前發出尋人啟事，指出13日中午，有10名客人用餐後，疑似以為友人已付錢便離店，共消費2270元，因此公開監視器畫面尋人，不過貼文一出，警方前往了解，店家也稱「應不是霸王餐」而不願報案；今（16）日稍早，店家已在原貼文更新，表示客人「有來付款了」，也感謝網路上大家的分享。
店家在臉書社團「台南大小事」發出尋人啟事，指稱有10名客人於13日中午12時許到店內用，分別坐在店內5號、7號以及8號桌，一共點了9碗麵、1碗丼飯，共計消費2270元，但吃飽後全數離開，當天結帳時店家才發現有少收2270元，對此，店家調閱監視器並PO文希望客人看到貼文後能回來付款，並表示他相信顧客不會是故意要吃霸王餐，因為他們是陸續離開，疑似是以為自己或者友人已經付款，認為這批顧客沒有惡意，沒有要報警。
貼文一出，不少網友也認為「應該不是故意的，可能互相都覺得對方會付錢，或聊的太開心忘記了」、「大家都以為對方付了，10人一起吃霸王餐不太可能」、「希望他們看到貼文」；今日稍早，店家以留言回應表示該組客人已有致電店家，並來付款了，當時是忘記款錢了，店家本想送客人五包半筋半肉冷凍包，但被婉拒，最後老闆還感謝網路分享，順利化解烏龍。（編輯：林莞茜）