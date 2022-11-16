民代金流連環爆！網路提案：取消選舉補助款

每到選舉年，台灣的選舉制度就會引發新一波討論，尤其是牽涉到金流的「保證金」、「補助款」。選舉保證金是要求參選人依各公職規定，繳納5萬到150萬不等的金額才能取得參選門票，且得票數需達一定門檻，保證金才能予以退還；選舉補助款則是跨越一定門檻後，每票補貼新臺幣30元，但其最高額，不得超過各該選舉區候選人競選經費最高金額。
不過就有網友到跨世代倡議平台上提案：選舉補助款是為了鼓勵更多人參與民主制度，不過每位參選人條件不一，有人有理想、能力，卻缺少人脈、經費。相對的，有些人可能資源豐厚，不只有管道募得政治獻金，甚至還能自掏腰包。但是這些人能為一場選舉燒這麼多錢，當選後真的不會想方設法「賺回來」嗎？甚至選舉期間的政治獻金，是否又是官商勾結的起點？
要如何改善？提案人建議，選舉全由政府支出，各項選舉有不同人數限制、預算。參選人過多時辦理假投票，達一定票數門檻方得繼續參選。選舉期間，候選人不得私下接受政治獻金，亦不得自行支付選舉花費。希望透過公平的制度讓所有候選人在同一個起跑點上競爭。
其實綜觀我國選舉，很容易成為金錢戰，不管是廣告、贈品、旗幟、戰車、造勢晚會等。拿鄰國日本的選舉來說，所有文宣有規定大小、擺放位置等，不僅美化市容也減少金錢支出。您對台灣的選舉制度有什麼想法呢？歡迎一起到跨世代倡議平台討論。