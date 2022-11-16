新光人壽再奪TCSA兩項大獎　永續報告書連9年獲肯定　

▲新光人壽獲TCSA兩項大獎，由金管會副主委蕭翠玲(左)頒發，新光人壽董事長潘柏錚(右)代表受獎。（圖／資料照片）
▲新光人壽獲TCSA兩項大獎，由金管會副主委蕭翠玲(左)頒發，新光人壽董事長潘柏錚(右)代表受獎。（圖／資料照片）

記者顏真真／台北報導

2022-11-16 18:00:00

台灣企業永續學院今（16）日舉行2022年TCSA台灣企業永續獎頒獎典禮，新光金控子公司新光人壽再奪「永續報告書－金融及保險業白金獎」、「台灣百大永續典範企業獎」兩項大獎，其永續報告書更連9年獲金獎與白金獎肯定，顯見新壽在追求EPS極大化的同時，也持續全力推動ESG，並取得優異的成效。

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台灣企業永續獎為台灣最具代表性永續獎項之一，每年均由產官學界專家組成的評審團，對參獎企業的ESG表現進行全面客觀的評選。新壽精益求精，持續提升永續報告書揭露品質，並積極接軌國際。2022年除發行英文版報告書、架設英文永續官網外，報告書亦依循GRI 準則、永續保險原則（PSI）及永續會計準則（SASB）等國際標準揭露，並通過第三方認證。

▲新光金控子公司新光人壽再奪「永續報告書－金融及保險業白金獎」、「台灣百大永續典範企業獎」兩項大獎，其永續報告書更連9年獲金獎與白金獎肯定。（圖／資料照片）
▲新光金控子公司新光人壽再奪「永續報告書－金融及保險業白金獎」、「台灣百大永續典範企業獎」兩項大獎，其永續報告書更連9年獲金獎與白金獎肯定。（圖／資料照片）
不僅如此，針對氣候變遷議題，新壽依循氣候相關財務揭露（TCFD）框架，揭露企業在氣候議題上所掌握的風險與機會，提升報告書資訊揭露透明度與完整度，深獲評審肯定，獲得白金獎鎮殊榮。

在ESG三面向的投入與成果，新壽同樣獲台灣百大永續典範肯定，成績為保險同業第一。在環境面部分，響應「淨零排放倡議Net Zero 2030/2050」，擬定2030淨零碳排目標，並透過數據盤查及汰換耗能設備，逐年落實節能減碳、提升能資源效率；導入氣候變遷相關財務揭露（TCFD）專案，建立氣候風險治理架構；推廣電子保單、e化服務平台及數位工具等，減少用紙張數；極打造永續綠建築，目前已累計6據點取得綠建築認證，未來開發大樓時亦以綠建築等級規劃設計，善盡環境保護之責任。

在社會面向方面，新壽打造多元且具包容性的職場；以「全人發展、健康促進、環境永續」為公益主軸，投入社會公益活動；對於客戶服務，推出業界首創之手語視訊翻譯平台、建置無障礙金融友善專區，並獲主管機關肯定；開發空污保單，加強對心、肺特定疾病的保障；疫情嚴峻之際，更啟動COVID-19防疫紓困專案，提供保戶緩繳保費申請等服務，獲金管會「紓困績優獎」殊榮。

在治理面向部分，新壽將「誠信」作為最重要的理念，每年向董事會報告誠信經營執行情形，對全體員工進行法令遵循教育訓練，形塑誠信之企業文化；制訂高碳排產業名單，落實永續投資；建置緊急應變計畫及營運復原機制，並取得「ISO 22301營運持續管理系統（BCMS）」驗證，以提升企業韌性，降低營運中斷風險與損害，保障所有利害關係人的利益。

面對即將邁向60周年，新壽強調，將持續落實ESG三大面向的永續治理，並呼應聯合國永續發展目標（SDGs），發展與核心本業連結的永續策略，與利害關係人共同為永續社會盡心努力，實踐新光人壽「低碳、創新、共好」的永續核心價值，成為永續經營的標竿企業。

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