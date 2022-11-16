獨／魂斷台版柬埔寨！媽遺體遭棄荒野　生前最後遺言鼻酸

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郭志祥表示，他在受理這次事件的幾天後，突然接到一名男子電話，對方表示自己當初遭詐騙時，和黃婦一同被關押在廁所內，獲救後到寺廟拜拜，濟公師父卻對他說「有一條女亡魂一直跟在他身旁」，男子立刻想到黃婦在嚥下最後一口氣時，向他請求務必告訴兒子，「媽媽感到對不起，成長過程中沒有盡到做母親的責任，但還是很愛他！」
原來，黃姓婦人在生下兒子後，剛滿月孩子的爸爸就不告而別，她靠著勞力養活一家人，賺錢極為辛苦。兒子在唸小一時老師發現上課不正常，經通報相關單位依最佳利益考量，將他送到育幼院，一段時間後再安排到寄養家庭，國中畢業才回到原生家庭同住，母子倆相依為命。婦人兒子更透露，媽媽在失聯後，自己曾有夢到對方，甚至屢次在夜裡驚醒，彷彿母親想藉此告訴他某些資訊。
郭志祥提及，善願愛心協會透過志工集資完成公益殯葬後，婦人兒子也悲痛地提出3個訴求。第一、此次詐騙集團分子都應判處死刑，若無法判死也需終身監禁。二、詐騙集團直系家人應出面公開道歉，為其道德教育失敗負責。三、政府也需致歉，因長期對詐團輕判，導致詐騙集團成員根本不怕。
郭志祥認為，在上位者應設身處地，將心比心的思考，許多困苦的人就是因為沒了選擇才會放手一博，殊不知連命都拼掉了，在提供弱勢亡者公益殯葬超過4000件案例後，他也呼籲，人還是要保持樂觀一點，並時時警惕身邊的誘惑，天下沒有白吃的午餐，並期許政府能加重對詐騙犯罪的懲處，以免釀成惡性循環。