獨／魂斷台版柬埔寨！媽遺體遭棄荒野　生前最後遺言鼻酸

▲台灣日前驚傳「台版柬埔寨」詐騙集團犯行，不法集團囚禁58人甚至導致3人死亡，善願愛心協會以「公益殯葬」方式陪伴死者走完最後一哩路。（圖／善願愛心協會提供）
▲台灣日前驚傳「台版柬埔寨」詐騙集團犯行，不法集團囚禁58人甚至導致3人死亡，善願愛心協會以「公益殯葬」方式陪伴死者走完最後一哩路。（圖／善願愛心協會提供）

記者張志浩/綜合報導

2022-11-16 17:01:25

台灣日前驚傳「台版柬埔寨」詐騙集團犯行，不法集團囚禁58人甚至導致3人死亡，其中45歲黃姓婦人及57歲林姓男子因家屬無力殮葬，士林地檢署犯罪被害人保護協會將兩人轉介至中華民國善願愛心協會，以「公益殯葬」方式，幫著往生者走完人生最後一哩路。善願愛心協會會長郭志祥表示，在處理45歲黃姓婦人的後事過程中才得知，原來黃姓婦人是為了改善困苦的家計，才決定放手一搏，沒想到卻因此喪命，事後從其他獲救者口中得知，黃姓婦人直到嚥下最後一口氣之前，還特別請求對方告訴兒子「真的很對不起，媽媽很愛他！」郭志祥強調，希望民眾多加警惕外，也希望上位者能將心比心，對詐騙集團不要有任何寬容。

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45歲黃姓婦人因患有糖尿病和高血壓，在被騙受困後，無法及時獲得藥物治療因而喪命。黃姓婦人兒子表示，媽媽是看了求職廣告，發現工作輕鬆月入數萬，還可先預支薪水，後來依對方指示帶所有證件、存簿，於10/5晚上到龜山某家汽車旅館附近面試。雖然兒子查覺有異，勸媽媽不要相信，但趕回家時已來不及，再追到龜山手機卻已斷線，10/6至派出所報失蹤人口，直到母親的大體遭棄屍荒郊被警尋獲。

郭志祥表示，他在受理這次事件的幾天後，突然接到一名男子電話，對方表示自己當初遭詐騙時，和黃婦一同被關押在廁所內，獲救後到寺廟拜拜，濟公師父卻對他說「有一條女亡魂一直跟在他身旁」，男子立刻想到黃婦在嚥下最後一口氣時，向他請求務必告訴兒子，「媽媽感到對不起，成長過程中沒有盡到做母親的責任，但還是很愛他！」

▲（圖／善願愛心協會提供）
▲45歲黃姓婦人為了高薪放手一博，其兒幾天後迎來殘忍的結局，令他悲痛不已。（圖／善願愛心協會提供）
原來，黃姓婦人在生下兒子後，剛滿月孩子的爸爸就不告而別，她靠著勞力養活一家人，賺錢極為辛苦。兒子在唸小一時老師發現上課不正常，經通報相關單位依最佳利益考量，將他送到育幼院，一段時間後再安排到寄養家庭，國中畢業才回到原生家庭同住，母子倆相依為命。婦人兒子更透露，媽媽在失聯後，自己曾有夢到對方，甚至屢次在夜裡驚醒，彷彿母親想藉此告訴他某些資訊。

郭志祥提及，善願愛心協會透過志工集資完成公益殯葬後，婦人兒子也悲痛地提出3個訴求。第一、此次詐騙集團分子都應判處死刑，若無法判死也需終身監禁。二、詐騙集團直系家人應出面公開道歉，為其道德教育失敗負責。三、政府也需致歉，因長期對詐團輕判，導致詐騙集團成員根本不怕。

郭志祥認為，在上位者應設身處地，將心比心的思考，許多困苦的人就是因為沒了選擇才會放手一博，殊不知連命都拼掉了，在提供弱勢亡者公益殯葬超過4000件案例後，他也呼籲，人還是要保持樂觀一點，並時時警惕身邊的誘惑，天下沒有白吃的午餐，並期許政府能加重對詐騙犯罪的懲處，以免釀成惡性循環。

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