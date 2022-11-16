Netflix《全員逃走中》暴增120位獵人逼近！4大亮點1次看
日本大型綜藝實境節目《全員逃走中》（Run for money），自2004年推出後，也讓鬼抓人、大逃殺風靡全球。如今節目正式回歸，由富士電視台與影音平台Netflix攜手合作，打造史上最大規模的全新企劃，帶大家一同踏入大逃殺宇宙。目前第1季共4集已經在11/15全數播出。
《全員逃走中》在 2004 年於富士電視台首播，18年來「實境鬼抓人」遊戲一直深受日本各年齡層觀眾歡迎。這部超人氣節目取材自日本歷史悠久的你追我躲「鬼抓人」遊戲，驚險刺激的動作場面接連不斷，堪稱日本生存遊戲的典範。本節目曾勇奪 2009 年亞洲電視大獎最佳遊戲或益智節目獎，並榮獲 2010 年國際艾美獎無劇本娛樂節目提名。這部影集在日本等國播出後紅遍亞洲。
如今，全新一季的《全員逃走中》已於11月15日正式登陸Netflix影音平台，與以往不同的是，這次官方主打「史上最大海陸空逃走劇」，規模更加盛大壯觀，多達120位獵人，分別從郵輪、火車、飛機上降臨，稱霸海陸空，而且還會特別偽裝成遊客，讓整體遊戲更加驚悚刺激。
第1季共有29位參賽者，而且都來自各個不同領域，包含新銳演員、偶像藝人、音樂人、當紅諧1星、職業運動員人、YouTuber，值得一提的是，就連被譽為韓國偶像中的「極限體能運動王」SHINee的珉豪都來參戰。
至於獎金部分，以往《全員逃走中》最高只來到276萬日圓（大約61萬新台幣），而這次竟然飆破快1倍，來到504萬日圓（大約112萬新台幣）。有趣的是，節目組也在最後留下伏筆，飾演「遊戲首席」的佐藤二朗，拿著參賽者們的卡片，並為下次遊戲做挑選，似乎在暗示《全員逃走中》將走向有劇情連貫，且常態性的節目，讓無數粉絲、觀眾相當期待。（編輯：詹鎰睿）