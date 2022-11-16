唐吉訶德玩真的！撒5000旅遊金送你去日本　開搶時間曝光

各位哈日族注意，超人氣日本選物店DON DON DONKI唐吉訶德獨家合作旅遊電商Klook推出一系列優惠，送你去日本玩！11/18起到11/27一連10天，消費者凡在唐吉訶德西門店、忠孝新生店2門市消費，即能獲得Klook平台日本商品88折折扣，單筆額滿千元更有機會抽中Klook 5000元旅遊金、日本飯店1折等超誘人大獎。哈日族終於不用逛唐吉訶德睹物思望梅止渴，真的可以收拾行李飛日本了！
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睽違2年多又能前往日本，Klook獨家與DON DON DONKI唐吉訶德聯名合作，在11/18起推出「好想去日本」專案，祭到店即享、滿額即抽2大優惠，活動期間凡到DON DON DONKI西門店或忠孝新生店消費，就能獲得Klook日本88折優惠券，最高可折抵120元，拿來買一日券或景點門票超方便；當日單筆消費超過千元就能抽獎，除了有機會獲得市價要9,999元的DON DON DONKI吉祥物DONPEN大型玩偶，或是平台上日本行程9折、日本飯店1折等折扣，最大獎則是日本旅遊金5,000元！計劃未來重返日本的旅客不妨先來DON DON DONKI逛逛，試試自己手氣說不定把大獎帶回家。
Klook指出，據平台數據分析，光是日本宣布解封當週的週末，Klook上日本旅遊商品流量便暴增3倍，就知道台灣人有多期待重返日本；其中，DON DON DONKI唐吉訶德更是旅客一解思念日本之情的地方，現在即使可以到日本自由行，台灣人還是習慣來DON DON DONKI補貨日本商品，挖寶有什麼日本好康，包括日本直送零食、藥妝、生鮮食品、雜貨、日式特色熟食或是保健食品，甚至是關西、九州、沖繩、北海道、東北等地區的當地特產一應俱全。因此2大備受哈日族歡迎的品牌強強聯手，勢必能掀起一陣風潮，各位哈日族可能得趁早卡位了。