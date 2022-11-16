證券業者攜手台師大、台科大　共推學齡兒童理財伴學

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元富證券總經理張清發表示，公司長期投入金融教育，近年順應資本市場年輕化的趨勢，也積極前進校園，透過多項措施鼓勵青年學習投資理財。此次「攜手共好 幸福伴學趣」由國立臺灣師範大學近55位師生，帶著來自台中的成功國小、溪尾國小、瑞峰國小、東汴國小共四所小學的學生一起參加。
活動不僅向學生介紹儲蓄理財的觀念，更實地帶著孩子參觀人生設計所以及新光銀行數位分行，讓孩子們在體驗互動裝置的過程裡，以遊戲的方式認識金融知識，改變對理財的想像。活動中更邀請每位大學伴一起帶著小學生摺製兔年燈籠，大小學伴們能跳脫數位螢幕的限制，在這次相見歡上實際「大手牽小手」，讓陪伴更有溫度，活動在孩子們的笑容及溫暖的氛圍下圓滿落幕。
針對學伴計畫，元富證券亦與國立台灣科技大學啟動線上教學活動，至今已合作六堂線上課程，由元富證券自編教材，帶著國中及高中學童，從「錢從哪裡來？為什麼要儲蓄？」、「聰明消費讓你輕鬆做自己」、「好險你在聽，一定要知道的保險常識」、「投資前你該知道的事」等單元，循序漸進認識生活裡的各種理財課題，教材也額外加入資訊倫理與反詐騙主題，透過線上問答教學的方式，帶著學生一起反思理財對生活的意義。