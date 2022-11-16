11韓星被老闆潛規則！痛哭遭逼酒摸大腿　怕沒工作不敢說

▲OMEGA X被公司高層逼酒、摸大腿。（圖／OMEGA X IG）
▲OMEGA X被公司高層逼酒、摸大腿。（圖／OMEGA X IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-11-16 18:04:39

南韓11人男團OMEGA X十月爆出被公司女性姜代表言語霸凌、肢體暴力以及性騷擾，雖然公司表示已辭退姜代表，但事件持續延燒，該團今（16日）在律師陪同下召開記者會，哭訴不希望看到其他受害者，決定揭發真相，更抖出姜代表會逼陪酒、威脅不發專輯，被摸大腿更是家常便飯。

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▲OMEGA X開記者會，哭訴被潛規則對待。（圖／翻攝스포츠경향）
▲OMEGA X開記者會，哭訴被潛規則對待。（圖／翻攝스포츠경향）
OMEGA X表示，姜代表很愛對他們動手動腳，成員結束練習後皆會被叫去陪酒、當黑騎士，若酒局上拒絕幫擋酒隔日就會被冷落，反觀則會收到禮物，「還有性騷擾，跟慣性摸我們的大腿和臉」，若拒絕肢體接觸，姜代表就會威脅：「那你們沒有下一張專輯了。」

成員宰漢透露，之前不敢發聲是害怕沒有工作，但現在「真的忍不下去」，也不想看到有其他受害者，所以鼓起勇氣揭發姜代表惡行，並表示與成員們已向公司提出解約訴訟，律師也會協助追加賠償金。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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