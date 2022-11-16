25歲李沐詮釋單親媽媽　徐佳瑩心疼：每個人都有難過的關

我是廣告 請繼續往下閱讀
〈我想到你就再也不怕〉講述一名正值青春年華的年輕媽媽，為了生計帶著懷抱中的嬰孩，終日奔波辛勤工作，鮮明地刻畫出現實生活的世界觀與生存意義。「年輕媽媽」一角由榮獲金鐘獎最具潛力新人獎，也曾入圍金馬獎最佳新演員的李沐擔綱演出，李沐細膩不慍不火的演技，精準地表演出遊走於困頓與苦楚生活中，「母親」面對孩子時與生俱來的堅韌與勇敢，也透徹表達了愛是最深層、最濃烈、最難割捨的情感羈絆，也是生命中最勇敢、最偉大的情意。
身為徐佳瑩歌迷的李沐，開心聽完《給》整張專輯後，就希望有機會演出MV，沒想到竟然美夢成真，而她也為了年輕媽媽的角色，事前參考了許多小媽媽的訪談影片，其中一位小媽媽說到自己在懷孕時，沒有獲得家人支持，又不敢告訴最親的奶奶，只能自己咬牙度過的這段經歷，非常打動李沐，「在許多生活辛苦的時刻裡，我會幻想已經去世的奶奶會如何鼓勵我，帶著已逝親人的愛與力量迎接新的生活。」
MV拍攝當天，與小寶寶演員有許多場對手戲的李沐相當辛苦，尤其是最後一場在公車上的戲，小寶寶的情緒不太安穩，現場比較慌亂，李沐也一度擔心自己沒辦法好好表達，幸好音樂一播放，整個人就進入了歌曲的情境中，順利完成這場戲分。看完MV的徐佳瑩感動地說：「每個人都會有自己很難過去的關卡，這個年輕媽媽的角色，殷振豪導演拍得很好、李沐演得很好，看了之後真的讓我好替她心疼。」〈我想到你就再也不怕〉MV將在16日晚間8點，在LaLa徐佳瑩官方YouTube頻道上線。