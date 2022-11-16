25歲李沐詮釋單親媽媽　徐佳瑩心疼：每個人都有難過的關

▲李沐在〈我想到你就再也不怕〉中飾演單親嗎嗎。（圖／亞神音樂提供）
▲李沐在〈我想到你就再也不怕〉中飾演單親嗎嗎。（圖／亞神音樂提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-11-16 18:05:48

歌手徐佳瑩（LaLa）認為，如果有一個人是讓你想起，就能得到力量的話，一定要好好珍惜，她將這樣的心情寫成歌曲〈我想到你就再也不怕〉，邀請殷振豪導演執導MV，金鐘最具潛力新人李沐，則是化身為年輕媽媽，抱著嬰兒為生計打拚，精湛的演技令人為她心疼。

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收錄在徐佳瑩《給》專輯中的〈我想到你就再也不怕〉，是源自於她內心小劇場的私密歌曲，「不知道大家有沒有過這樣的經驗？小時候會想像如果有一天父母不在了，就會像天塌下來一樣害怕。長大了的我們，在面對失去時，反而要將這種難以承受的心痛藏在心底，基於這樣的想像，現在的我只要想到有任何一個我愛的人離開了，我覺得我會沒辦法面對，所以把這樣的心情寫成了這首歌。」

〈我想到你就再也不怕〉講述一名正值青春年華的年輕媽媽，為了生計帶著懷抱中的嬰孩，終日奔波辛勤工作，鮮明地刻畫出現實生活的世界觀與生存意義。「年輕媽媽」一角由榮獲金鐘獎最具潛力新人獎，也曾入圍金馬獎最佳新演員的李沐擔綱演出，李沐細膩不慍不火的演技，精準地表演出遊走於困頓與苦楚生活中，「母親」面對孩子時與生俱來的堅韌與勇敢，也透徹表達了愛是最深層、最濃烈、最難割捨的情感羈絆，也是生命中最勇敢、最偉大的情意。

▲李沐演技細膩，不慍不火。（圖／亞神音樂提供）
▲李沐演技細膩，不慍不火。（圖／亞神音樂提供）
身為徐佳瑩歌迷的李沐，開心聽完《給》整張專輯後，就希望有機會演出MV，沒想到竟然美夢成真，而她也為了年輕媽媽的角色，事前參考了許多小媽媽的訪談影片，其中一位小媽媽說到自己在懷孕時，沒有獲得家人支持，又不敢告訴最親的奶奶，只能自己咬牙度過的這段經歷，非常打動李沐，「在許多生活辛苦的時刻裡，我會幻想已經去世的奶奶會如何鼓勵我，帶著已逝親人的愛與力量迎接新的生活。」

▲李沐事前參考許多小媽媽的訪談影片。（圖／亞神音樂提供）
▲李沐事前參考許多小媽媽的訪談影片。（圖／亞神音樂提供）
MV拍攝當天，與小寶寶演員有許多場對手戲的李沐相當辛苦，尤其是最後一場在公車上的戲，小寶寶的情緒不太安穩，現場比較慌亂，李沐也一度擔心自己沒辦法好好表達，幸好音樂一播放，整個人就進入了歌曲的情境中，順利完成這場戲分。看完MV的徐佳瑩感動地說：「每個人都會有自己很難過去的關卡，這個年輕媽媽的角色，殷振豪導演拍得很好、李沐演得很好，看了之後真的讓我好替她心疼。」〈我想到你就再也不怕〉MV將在16日晚間8點，在LaLa徐佳瑩官方YouTube頻道上線。

▲徐佳瑩看完〈我想到你就再也不怕〉MV後，相當感動。（圖／亞神音樂提供）
▲徐佳瑩看完〈我想到你就再也不怕〉MV後，相當感動。（圖／亞神音樂提供）

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