決戰1126！綠拉游離票、催鐵票　拚北桃勝選、翻轉中台灣

我是廣告 請繼續往下閱讀
談及黃金周末的造勢，高層盤點，19、20日在全台17縣市有26場造勢活動，其中3場最大型造勢更是全國關注焦點。
19日在台中太原夜市的萬人造勢，會聚集中彰投苗候選人蔡其昌、黃秀芳、蔡培慧、徐定禎，總統蔡英文、副總統賴清德也都會到場，目標是翻轉中台灣。「國民黨可能覺得中台灣選情穩定，但我們採取這樣的行動，國民黨應該知道，我們在中台灣應該會有所突破」。
20日下午的「疼惜台北、為愛而走」大遊行，蔡英文因為維安不方便走全程，但會在終點台北市政府會師，黨內高層也會參加遊行，目標是聚集數萬人參與，凝聚台北市長候選人陳時中勝選氣勢，也增添選戰的正面能量；20日晚上在會在中壢替桃園市長候選人鄭運鵬進行大造勢，因為前一天國民黨也在南桃造勢，此場造勢將有回防效果。
談到上次（2018）地方選舉慘敗，黨內高層則說，當時民進黨重返執政才1年多，只想快速改革、一直做事，像推動正確且一定要做的年金改革，也不知道會有那麼大的反彈，前瞻基礎建設當時也被在野黨抨擊，所以那次選舉確實非常逆風，票開出來也真的輸得很離譜。
高層表示，經過6年多，民進黨政府推動各項施政已經穩健，成績也慢慢出來了，民眾對民進黨執政基本上是肯定的、滿意的，相信這樣的成效會在選舉中反映出來。
「現在的氛圍也跟4年前差蠻多的」， 不過，高層表示，不會因為這樣就可以讓自己放心，民進黨還是訴求中央、地方一條心，可以一起把各項好的政見落實，期盼中央執政替此次選舉加分。
另外，談到民眾黨新竹市長候選人高虹安涉嫌貪汙等爭議，黨內高層說，民眾黨的支持者本來是以年輕人、討厭藍綠的民眾為主，但現在高虹安一連串事件，對支持群眾來說會有蠻大的震撼，這樣的影響相信應該不會只限於新竹市。