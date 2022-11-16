決戰1126！綠拉游離票、催鐵票　拚北桃勝選、翻轉中台灣

▲民進黨在最後10天要透過文宣拉游離票、造勢凝聚綠營支持者，力拚台北、桃園等縣市勝選、翻轉中台灣。（圖／記者葉政勳攝）
▲民進黨在最後10天要透過文宣拉游離票、造勢凝聚綠營支持者，力拚台北、桃園等縣市勝選、翻轉中台灣。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-16 18:49:37

距離投票日僅剩10日，民進黨今（16）日中常會前舉行「1126催票行動計畫公布」記者會，邀請苗栗縣長候選人徐定禎辣模女兒里唯訴求年輕人返鄉投票、改變家鄉。黨內高層談及最後階段選舉策略時則表示，選舉最後階段就是要做2件事情，首先，把游離、中間、還沒決定選票拉過來，另外，針對已經決定要支持民進黨的選民，要提高他們的投票意願。

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▲民進黨今日舉行「1126催票行動計畫公布」記者會，蔡英文與里唯一同鼓勵年輕人返鄉投票。（圖／民進黨提供）
▲民進黨今日舉行「1126催票行動計畫公布」記者會，蔡英文與里唯一同鼓勵年輕人返鄉投票。（圖／民進黨提供）
高層表示，中間、游離選票多半是年輕人或者經濟選民，這些人通常不是在同溫層裡面能接觸到的，因此要透過有穿透性的通路、文宣，盡可能拉最多票；另外，已經決定支持民進黨的民眾，要透過一連串的造勢活動，讓他們出來投票，因為他們的投票意願將是勝敗關鍵。

談及黃金周末的造勢，高層盤點，19、20日在全台17縣市有26場造勢活動，其中3場最大型造勢更是全國關注焦點。

19日在台中太原夜市的萬人造勢，會聚集中彰投苗候選人蔡其昌、黃秀芳、蔡培慧、徐定禎，總統蔡英文、副總統賴清德也都會到場，目標是翻轉中台灣。「國民黨可能覺得中台灣選情穩定，但我們採取這樣的行動，國民黨應該知道，我們在中台灣應該會有所突破」。

20日下午的「疼惜台北、為愛而走」大遊行，蔡英文因為維安不方便走全程，但會在終點台北市政府會師，黨內高層也會參加遊行，目標是聚集數萬人參與，凝聚台北市長候選人陳時中勝選氣勢，也增添選戰的正面能量；20日晚上在會在中壢替桃園市長候選人鄭運鵬進行大造勢，因為前一天國民黨也在南桃造勢，此場造勢將有回防效果。

▲民進黨晚間在凱道舉行「為台灣鼓舞」造勢晚會，陳時中在「主場」登台，期盼台北人力挺，讓民進黨睽違24年重返首都執政。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.12）
▲陳時中辦公室20日下午將舉行「疼惜台北、為愛而走」大遊行，黨內高層表示，目標是聚集數萬人參與，凝聚勝選氣勢，也增添選戰的正面能量。（圖／記者葉政勳攝，2022.11.12）
▲蔡英文多次赴桃園站台鄭運鵬，期盼民進黨能在桃園繼續執政，帶領桃園進步不回頭。（圖／民進黨提供）
▲蔡英文多次赴桃園站台鄭運鵬，期盼民進黨能在桃園繼續執政，帶領桃園進步不回頭。（圖／民進黨提供）
談到上次（2018）地方選舉慘敗，黨內高層則說，當時民進黨重返執政才1年多，只想快速改革、一直做事，像推動正確且一定要做的年金改革，也不知道會有那麼大的反彈，前瞻基礎建設當時也被在野黨抨擊，所以那次選舉確實非常逆風，票開出來也真的輸得很離譜。

高層表示，經過6年多，民進黨政府推動各項施政已經穩健，成績也慢慢出來了，民眾對民進黨執政基本上是肯定的、滿意的，相信這樣的成效會在選舉中反映出來。

「現在的氛圍也跟4年前差蠻多的」， 不過，高層表示，不會因為這樣就可以讓自己放心，民進黨還是訴求中央、地方一條心，可以一起把各項好的政見落實，期盼中央執政替此次選舉加分。

另外，談到民眾黨新竹市長候選人高虹安涉嫌貪汙等爭議，黨內高層說，民眾黨的支持者本來是以年輕人、討厭藍綠的民眾為主，但現在高虹安一連串事件，對支持群眾來說會有蠻大的震撼，這樣的影響相信應該不會只限於新竹市。

▲徐定禎今日在通霄成立「百工百業後援會」，蔡英文再度抵達赴苗栗站台。（圖／民進黨提供）
▲徐定禎參選苗栗縣長，期盼完成苗栗縣72年來首度政黨輪替。（圖／民進黨提供）
▲蔡培慧批評南投停滯太久，歷任縣長「有的人拚奇奇怪怪的觀光、有的人連莫拉克的救難財都要貪」。（圖／蔡培慧競總提供，2022.11.06）
▲蔡培慧代表民進黨參選南投縣長，力拚翻轉南投縣政治結構。（圖／蔡培慧辦公室提供）
▲蔡英文多次到台中力挺蔡其昌，要讓台中再度翻轉。（圖／蔡其昌辦公室提供）
▲蔡英文多次到台中力挺蔡其昌，要讓台中再度翻轉。（圖／蔡其昌辦公室提供）

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