李宓情路坎坷遇5渣男　親吐「被劈腿、軟禁」慘痛經歷

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除了被打，李宓還曾被某任男友要求，男友不在時她必須待在家，連外出覓食都不行，幾乎形同「軟禁」，原因是男友怕她一出門會被異性拐走，有一天李宓到附近麵攤吃飯，剛好男友打電話查勤被抓包，馬上暴怒衝回家算帳，「他氣到翻我手機紀錄、捶牆壁，還摔家具」，有鑒於之前被打的陰影，李宓向男友提出分手，對方下跪哭求她原諒復合後，這段感情就上演分手、原諒、復合無限輪迴，最後是因為發現男友劈腿、找援交妹，李宓才決定結束這段戀情。
作家H分析：「李宓有點抖Ｍ傾向，她一直以來都太渴望愛、追求愛情、想要有穩定家庭，因此可能把男方錯誤的行為，誤解成是愛她的表現。」現在的李宓揮別過去渣男的陰影，基於以往感情上，總容易受傷被騙，親友們建議她婚前需簽下婚前協議書，保障自己原有的財產，李宓表示：「先生沒有反對，只是一開始有點問號，但沒有任何不悅。」現在2人有著美滿的婚姻，還有一對可愛的雙胞胎兒子。
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