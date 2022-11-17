李宓情路坎坷遇5渣男　親吐「被劈腿、軟禁」慘痛經歷

▲李宓慘遇5渣男，劈腿、軟禁樣樣來。（圖／和展影視提供）
▲李宓慘遇5渣男，劈腿、軟禁樣樣來。（圖／和展影視提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-11-17 12:30:00

高點綜合台節目《震震有詞》邀請資深媒體人洪素卿、作家H、藝人李宓和律師孫瑞蓮，共同分析「男人愈壞女人愈愛，痴女為愛鬼遮眼甘心入地獄」。其中李宓自認婚前是「渣男磁鐵」，總會吸引糟糕的男人，作家H也在節目中分析李宓的心態。

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李宓情路上至少碰過5個渣男，類型涵蓋了要錢、劈腿、軟禁、暴力相向、言語霸凌，她帶點天真地問：「遇過5個渣男算多嗎？」就讀大學期間，李宓被當時男友暴力相向長達3年，對方規定李宓門禁時間，必須晚上10點到家，且男友會在她家門口站崗，即使李宓只是遲到1分鐘就會被打，還要求李宓午休時間，必須一起吃飯，但因為李宓要趕作業而拒絕，「他一氣之下撕毀我的作業，硬拖我出去吃飯，在校園內公開對我又踹又打。」事後男友買鮮花道歉，李宓總是會心軟原諒，忍受隨時會被打的恐懼，繼續交往。面對有暴力傾向的男友，這段戀情持續了3年，最後是在男友以家人生病為理由跟李宓借5萬，但其實是用來買禮物討好別的女生，讓李宓決定提出分手，因為劈腿是她的最後底線。

▲劈腿是李宓的最後底線。（圖／和展影視提供）
▲劈腿是李宓（右）的最後底線。（圖／和展影視提供）
除了被打，李宓還曾被某任男友要求，男友不在時她必須待在家，連外出覓食都不行，幾乎形同「軟禁」，原因是男友怕她一出門會被異性拐走，有一天李宓到附近麵攤吃飯，剛好男友打電話查勤被抓包，馬上暴怒衝回家算帳，「他氣到翻我手機紀錄、捶牆壁，還摔家具」，有鑒於之前被打的陰影，李宓向男友提出分手，對方下跪哭求她原諒復合後，這段感情就上演分手、原諒、復合無限輪迴，最後是因為發現男友劈腿、找援交妹，李宓才決定結束這段戀情。

作家H分析：「李宓有點抖Ｍ傾向，她一直以來都太渴望愛、追求愛情、想要有穩定家庭，因此可能把男方錯誤的行為，誤解成是愛她的表現。」現在的李宓揮別過去渣男的陰影，基於以往感情上，總容易受傷被騙，親友們建議她婚前需簽下婚前協議書，保障自己原有的財產，李宓表示：「先生沒有反對，只是一開始有點問號，但沒有任何不悅。」現在2人有著美滿的婚姻，還有一對可愛的雙胞胎兒子。

▲作家H認為李宓有抖Ｍ傾向。（圖／和展影視提供）
▲作家H（右）認為李宓有抖Ｍ傾向。（圖／和展影視提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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