男星跟已婚人夫談戀愛！還跟《她》交往 4人超亂關係曝
日本電影《她喜歡的是》由神尾楓珠與山田杏奈共同主演，片中神尾楓珠更與前傑尼斯偶像今井翼挑戰大談男男戀。該片劇情描述就讀高中的安藤純（神尾楓珠 飾），有一位已婚的同性戀人（今井翼 飾），卻遇上喜歡BL的同班同學三浦紗枝（山田杏奈 飾），兩人因某個契機拉近距離，純的內心藏著某種心情，開始和紗枝交往。
電影中有一幕山田杏奈需要在全校同學面前表達自己的想法，挑戰一個人講7頁的劇本，她在拍攝前非常緊張，因戲份幾乎要一鏡到底一口氣拍完，沒有太多排練機會，對此她說：「為了那一幕，我抱持著想要把紗枝的心情表現得淋漓盡致的想法去挑戰。當我發現有一個對我很重要的人，我能為那個人做些什麼，當我認為我只能在那個場合向自己和另一個人表達我的感受時，我就全力以赴。」
前傑尼斯偶像今井翼在片中飾演有老婆、有孩子的同志，他說：「在拍攝時，我用帶著溫柔包容神尾所飾演的純的心情去挑戰這個角色。青春期的煩惱非常敏感，每個人都經歷過對自己現在的歸屬感到不安，這部作品正是將這些心情透徹又美麗的描繪出來。」
為何會選擇由神尾楓珠飾演男主角，導演草野翔吾分享：「我在滿早的時候就認為『純就是神尾楓珠了』，純無法像別人坦白而壓抑自己的地方、陰暗的部分，同時有帶有透明感的形象，我覺得神尾非常的貼近。」對於本作，神尾楓珠則是希望能激發大家思考，「看了這部作品，希望能讓大家去思考何謂『自己的風格』，以及『該怎麼活出自我』。」