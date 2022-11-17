特企／小三通客運議題　廈門台商協會盼：儘快復航

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共同參與的莆田台商協會會長李木榮也表示:我自己是金門人，深知小三通對金門與金門百姓的重要性，小三通復航絕對是是所有在大陸台胞，台商與我們金門相親大家期盼的，希望能夠儘快複航這一個重要工作任務。特別是年關將近，大家回家的意願都很強，但目前確是困難重重，這次考察也是尋求五通碼頭船運公司，還有相關單位能夠全力的支援我們小三通的複航工作。並實際瞭解廈門口岸是否做好了復航的準備。因為據我們所瞭解，這一次停航，純粹是單方面因台灣防疫考慮由金門縣政府向台灣中央提起，以一個發文的形式直接通知船運公司暫時停航，現在台灣相關單位也說準備好了，那是否相關單位按照當初停航的做法一樣，重新發一份允許重新通航就行了，這樣簡單事情就能讓小三通馬上順利開通，為什麼不能作呢?請問我們到底還在等什麼?。難到不知道這個是最照顧台商，台胞，還有金門鄉親非常重要的事情嗎?所以我積極的呼籲，希望台灣當局能夠儘快苦民所苦，順應老百姓生活與工作需要，並減輕離島居民從大陸返台相差10倍交通費用的壓力，儘快的開通小三通客運。
元翔（廈門）海岸有限公司副總經理吳金獅也表示：我們從未接到大陸上級單位對小三通航線停航通知，疫情停航以來我們一直都有跟相關領導單位與兩岸船公司有定期的會議準備工作，所以我們一直都沒有停航，人員設備都在位，雖然客運被臺灣方面暫停，但貨物往來始終都在運轉。
廈門輪船公司董事長盧炳雄也表示：小三通航線我們都是通過「小三通航班協商」機制來協商航線與航班安排，即使目前暫時停運，我們也一直與金門方船公司保持順暢聯繫，現在停運其實就像以前航線遭遇颱風天氣，暫時避風停船，颱風一過，通過現有的溝通管道，就可以恢復通行了，不存在需要官方溝通或民間協商來促成的問題。現在只要台灣船公司取得相關複航檔後，我們就可以立即通過既有的協商機制，就具體航線，船班等事務安排進行復航的協商。