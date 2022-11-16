賞安平夕照 古堡裡品茶香 府城夕照茶會熱蘭遮城風雅登場

▲台南市茶藝促進會理事長邱永岡(左二)與愛好茶藝之各界雅士，於十八卯茶屋共享品茗之樂（圖／記者林怡孜攝，2022,11,16）
▲台南市茶藝促進會理事長邱永岡(左二)與愛好茶藝之各界雅士，於十八卯茶屋共享品茗之樂（圖／記者林怡孜攝，2022,11,16）

記者林怡孜/台南報導

2022-11-16 23:47:15

台南年度藝文盛事─「第18屆府城夕照茶會」今年以「夕照、一人一境」為主題，11月19日本周六下午將在安平古堡（熱蘭遮城）廣場，以劇場式茶席方式演譯優美的茶藝文化，茶藝師們將搭配暮秋夕照景緻，設計不同樣態的特色茶席，邀請愛茶之人齊聚在此風雅之境，細細品味一盞盞極致佳茗。

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▲台南藝文界聞人葉東泰老師(左)持扇吟詩「赤崁夕照」別有風雅（圖／記者林怡孜攝，2022,11,16）
▲台南藝文界聞人葉東泰老師(左)持扇吟詩「赤崁夕照」別有風雅（圖／記者林怡孜攝，2022,11,16）
為推廣茶藝文化，台南市茶藝促進會每年深秋均會在府城知名古蹟舉辦夕照茶會，讓各界既可觀賞古蹟和夕照之美，亦可深刻了解府城深厚的茶藝文化底蘊。過去幾年曾在延平郡王祠、孔廟、赤崁樓、億載金城、安平古堡等不同特色的古蹟舉辦夕照茶會，深獲各界好評。前年因多處古蹟整修，首度在非屬古蹟的黃金海岸舉辦夕照茶會，與愛茶之人分享在海濱夕照場域舒心品茗之趣。


始建於1624年的安平古堡將迎接400年大世紀，台南市茶藝促進會今年決定重返安平古堡盛大舉辦夕照茶會，以茶香迎接古堡盛事。此次活動將邀請12位來自各地的傑出茶藝師，精心策劃安平古堡特色茶席展演，以古琴幽靜琴瑟之音透過茶人的創意設計及佈局，將茶席美學融入「夕照、一人一境」主題，透過不同人、事、物、茶席的佈置與音樂的結合，彰顯茶文化內涵及茶生活美學，傳遞台灣茶的美好，共譜一場視覺、聽覺、嗅覺和味覺的饗宴。藉此提升茶藝風氣，豐富國人生活內涵，


台南市茶藝促進會理事長邱永岡表示，飲茶文化歷史悠久，台南市是文化古都，推廣茶文化交流是台南市茶藝促進會責無旁貸的工作。從2005年開始在赤崁樓舉辦的「夕照、喫茶」和後來在各古蹟接續登場的夕照茶會系列活動，屢獲民眾熱烈迴響和好評。在疫情趨緩之際，台南市茶藝促進會決定19日於安平古堡盛大舉辦夕照茶會。


邱永岡指出，此次活動開幕將邀請台南市長黃偉哲、文化局長葉澤山等各界貴賓蒞臨指導，茶席品茗茶款精選東方美人茶傳奇製茶師楊瑞隆、姜肇宣產製的得獎好茶，第一場「餘暉場」茶會於14:30開始，第二場「觀夕場」茶會則在15:50登場 ，誠摰邀請愛好茶藝人士到場觀摩，共享古蹟夕照茶會之美。


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