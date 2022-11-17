柯志恩酸亮麗外表照不進高雄黑暗 李雨蓁：諷刺韓國瑜嗎
選戰倒數計時，國民黨高雄市長候選人柯志恩昨（17）日晚間在三民區保安宮開講，酸陳其邁競選總部有旋轉木馬、小木馬，就像小型迪士尼樂園，但「光鮮亮麗的外表，照不進高雄的黑暗」，對此，台灣基進鳳山區市議員候選人李雨蓁翻出韓國瑜2018年高喊爭取迪士尼政見，諷刺「對韓國瑜念念不忘的是柯志恩，且是揮之不去的陰影」。
柯志恩昨晚在廟口開講，成陳其邁的競選總部就像小型迪士尼樂園，但「光鮮亮麗的外表，照不進高雄的黑暗」，「高雄人不一定能進台積電，只求高雄不停電，很多人或許不會搭捷運，摩托車族只求路是平的，很多人參加燈會、各項活動，但更期望眼睛睜開的365天都有日子好過，這是高雄人很底層的期望」。
李雨蓁則表示，2018年韓國瑜曾高喊爭取迪士尼，上任後宣布政見無法達成要收回，柯志恩今日所言根本是暗諷韓國瑜當年只想著光鮮亮麗的外表，看來對韓國瑜念念不忘的恐怕是柯志恩自己，而且是揮之不去的陰影。
李雨蓁強調，正因為高雄人歷經過韓國瑜唬爛式政見的選舉歪風，在競選過程中更會去留意自身關切的議題，陳其邁市長競總打造更適合親子的空間，一方面是提升爸媽族群了解政見的便利性，另一方面也是將孩子們的需求納入規劃，貫徹友善城市的概念，柯志恩身為首長候選人卻去惡意解讀如此的善意，並再次將高雄以「黑暗」來形容，如此負面的選舉操作，相信高雄市民並不樂見。