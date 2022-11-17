全台太陽露臉！中南部高溫飆33度 這天起台北地區再轉雨
中央氣象局表示，今天（17日）白天臺灣東半部、桃園以北地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴；晚起至明天（18日）臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅大臺北山區及東半部地區有零星短暫雨。今、明兩天夜間至清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今(17日)晨西半部有局部濃霧，各地無降雨；截至4：53各地區平地最低氣溫大多在19、 20度，北部(新北新店區)18.7度，中部(南投中寮鄉)18.6度，南部(台南下營區)19.9度，東部(花蓮壽豐鄉)18.5度。
吳德榮說明，最新(16日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，未來一週無強北方系統(冷空氣)影響。今日至週六(17至19日)各地大都晴朗穩定，僅東半部偶有局部少量降雨的機率；各地氣溫逐日漸升，白天舒適微熱、早晚涼；西半部清晨易有局部霧，南部空品不佳，皆應注意。北部約為19至30度，中部19至33度，南部20至33，東部19至32度。
最新模式模擬顯示，下週日、一(20、21日)東北風略增強，迎風面大台北及東半部轉有局部短暫雨，桃園以南仍為晴時多雲的天氣；北台稍轉涼，其他地區氣溫無變化。下週二(22日)東北風減弱，天氣好轉。
最新模式模擬顯示，下週三(23日)東北風併南方水氣，降雨範圍擴大，但已為第7天模擬，有「不確定性」，模式會再調整，需再觀察。（編輯：陳苾暐）