林青霞亮相開金口唱京戲　嬌嗔「1句」黃子佼直喊：酥麻

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如今要請得動巨星林青霞現身，幾乎只有卡地亞有辦法，上一次公開出席精品活動，也是十年前卡地亞在故宮的大型展演。她坦言一生重要時刻都有Cartier，「結婚佩戴的珠鍊、60大壽有卡地亞的冠冕」，透露自己相當欣賞喜歡冠冕，「收藏了兩個」。也分享最愛LOVE系列，認為「愛要經得起考驗」，最好是愛人贈予，被另一半上鎖與解鎖，直言「這個世界真的需要愛」。林青霞也購入手錶、鑽石項鍊送給女兒，選擇小巧的款式適合愛女天天佩戴。
林青霞直讚卡地亞既優雅又堅毅，讓人「戴上優雅...就更優雅…(？)」，一時氣氛小小凝結，語畢自嘲「啊我開玩笑的，太久沒有演戲了」，害羞地突喊一聲「矮牙」，許願自己想像Cartier一樣永遠優雅下去。讓黃子佼忍不住直問「剛剛是在撒嬌嗎？」直喊能親眼看到巨星這一面實在太「酥麻」了。
主持人黃子佼妙語如珠逗得青霞姊興致大發，成功說動巨星跟著自己哼唱出當年的名曲，可惜只接唱了幾個字便嬌嗔「噢我的聲音太低了是不是」，佼哥拱她自己起音，女神見好就收地直說「no, thank you」。但顯然青霞姊玩興不減、自cue也想唱京戲，興致一來張嘴就唱「將生兒來自在大街口」，讓現場一飽耳福。
Cartier卡地亞台北101旗艦店首次見客為2004年，從原僅1層樓的規模歷經不斷超越突破的里程碑，今年再度擴大改裝成全台首間霸氣三層樓、佔地280坪的指標性旗艦店，由法國建築大師Bruno Moinard及Claire Bétaille所屬事務所Moinard x Bé taille精工雕琢，於台北101購物中心內打造3樓至5樓美輪美奐的挑高空間。以白金色基調融入眾多國際重量級絕世工藝與台灣代表性藝術家創作，共譜Cartier卡地亞台北101旗艦店如沐春風的美景。全店共8區VIP鑑賞區域，更以以台灣原生植物為靈感，在頂樓孕育藏有品牌奇珍異寶的神秘空中花園。