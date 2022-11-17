林依晨逛禮物店曬愛女「每分每秒進化」　聞1事偷翻白眼

我是廣告 請繼續往下閱讀
剛拍完影集曾敬驊表示，今年接下來打算休息一陣子，為明年作品上映做準備。害羞分享剛剛和晨神拍照時其實很緊張，直說「姊姊親和力很強，一下就化解緊張的感覺」，開始邊拍邊聊天。林依晨便馬上被問到，「被小鮮肉叫姊姊的感覺如何？」隨即語音上揚地拉長音笑說「就是～挺好搭」，澄清其實兩人也不是第一次見面，之前在瞿友寧《刻在你心底的名字》的試片會碰過，嚇得曾敬驊直說因為第二部作品還在很緊張的狀態，無奈道「啊我都很緊張啦，都不會記得」。
當媽媽後的林依晨真的很忙，最近除了照顧家人之外，也開始準備戲劇前置的部分，接下來的作品像是影集，「比較精緻、集數不會太多」，主題蠻不一樣的；已經陸續開始讀本、劇照拍攝、形象設定等，但正向表示「有事情忙是好事」。聊起日前陶晶瑩曝光「6位怪奇少婦們」的聚會合照被網友大讚「素顏激美」，林依晨先笑說「蠻難得全員到齊」，但可愛自曝「照片有濾鏡啦」，透露當天除了聊媽媽經，也有分享表演，甚至聊到催眠的話題，淺淺提到也有喝「很輕的酒精性飲料」。
被問到女兒近況，林依晨讚嘆地說「我覺得這個小生命真是太神奇了，每分每秒進化」，指著COACH 2022 Holiday限定主題快閃店直說，「很希望她可以趕快感受到這種節慶的喜悅」，認為愛女也許會和媽媽一樣喜歡這隻Rexy。被問到聖誕節計畫怎麼過？林依晨先說自己好不容易12月下旬有個空檔，會後受訪時更俏皮搶答「我目前沒有計畫，可以來約」！原來「另一半目前不在身邊」；曾敬驊則想跟高中、大學同學一起過，笑稱「跟朋友過比較好玩」。
有趣的是，林依晨現場被問到關於「晉升暢銷作家」的想法，晨神難得露出尷尬一笑，還微微偷翻了個小白眼，謙虛直說「就...感謝大家，限定那個時間的感悟」，表示「反正每分每秒都在前進，其實自己還陸陸續續有別的想法」，但仍謝謝大家並喊話接下來要支持戲劇作品。
COACH「2022 Holiday限定主題快閃店」，今年位於台北信義區新光三越A11館1F南大門入口處，為年末節慶派對打造充滿經典美式復古風格的歡樂禮品店，儼然已是品牌最受寵icon代表的Rexy小暴龍，這次現身足足高達3公尺超巨，更變身為聖誕老公公造型，頭戴聖誕帽、短短小手臂捧著大大的禮物，實在有夠萌，成為一大亮點。今年運用大膽紅色呼應歡樂氣氛，搭配潮流風格為節慶推薦色澤光亮的漆皮Studio手袋、可作為手拿包的復古優雅Baguette包型、綴有水晶鉚釘裝飾的迷你Cashin托特手袋、及俏皮愛心造型的Heart斜背手袋等搶眼配件。
Rexy系列以重複排列的圖騰、結合經典Signature C印花，Rexy並以醒目立體的主角姿態出現再單品上，包括Field Tote或 Willow等手袋系列，都是限量款式，曾敬驊分享若要跟家人交換禮物的話，第一個選擇就是Rexy手袋或皮夾。服裝方面，執行創意總監Stuart Vevers透過新世代視角，持續探索美式風格並結合哥德式的叛逆精神，天鵝絨材質的柔軟與原色色彩的純真營造反差，深色採寬版剪裁的Shearling大衣與大學風夾克，與天真無邪的娃娃連身裙和Scooby-Doo圖案則構成強烈對比。即日起至12/8期間限定新光三越台北信義新天地 A11館1樓南向大門；12/9將移師至台中新光三越和新光三越台北信義新天地A11館1樓北向大門展開巡迴；消費禮滿額可享有皮革獻禮和節慶裝飾，並提供禮物包裝服務。
2022 Holiday限定主題快閃店
時間： 即日起至12/8期間限定
地點：新光三越台北信義新天地A11館1樓（南向大門入口處）