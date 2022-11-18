名家論壇》黃創夏／現代民主社會並沒有「女王」

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台灣這些年一直出現一個反差，許多原本清新和專業的人士，踏入政壇之後，風風光光一陣子就快速形象崩毀，因為他們有了權力之後，就好像自居上流，像是有了權力的空白支票，最後快速地再讓人驚訝「怎麼會這樣？」聲中而成為負面觀感之列。
這個反差就是「你好大，我好怕！」
「你好大，我好怕？」請絕對不能因為自己自認是「反威權」，就自居自己是「權威」！
凡是「人治至上、自我膨脹、唯我獨尊」的紛擾，都曝露「打著民主反民主」的邪惡；如果少年得志，就誤以為有了選票就可以逾越了「分際」，凡事茲意而為太霸道所導致！
民主少了「一點」，就會變成是民「王」，也會自以為是「女王」，這「一點」就是「自我節制」！
從這一點看，更可以理解曾經是媒體寵兒的「大數據女神」為何會短短幾天，在「小助理的逆襲」之下，原本清新和專業的「人設」崩毀，不論最後選舉或司法結果如何？她都永遠會陷入「是非之地」！
在論析「人設崩毀啟示錄」之前，先來一段科普推廣：「彩虹為何出現時間總是無法長久」！
事實上彩虹本身並沒有真正的光源，彩虹絢麗的色彩如夢如幻，是由於陽光射到空氣的飄浮之水滴裡，發生光的反射和折射造成的。當陽光照射，空氣溫度上升之後，漂浮的水滴就會被蒸發，彩虹就會因此消失。
政治上炫麗的彩虹也是如此，就算美其名自我宣稱是「站在巨人的肩膀上」，更多人其實只是「反射」別人的光芒，真正攤在陽光之下，那些耀眼的色彩，終究虛幻！
只是「不耐看」也就罷了，若是「踩在他人的血汗上」，那就是萬劫不復了。
高虹安的危機本質正是如此，蔡璧如的那一句「怎麼有這麼大的深仇大恨？」這句話問得真好，台灣教育普及，家長更普遍重視教育，然而社會上總是有資源落差和人生際遇，真要說有哪一個公眾人物真的出類拔萃到他人望塵莫及？說穿了，要是把他或他的資源際遇給其他的人，其他的人未必達不到相同的地位，甚至更高和更遠。
享受了太多資源，也懂得尋找自己環境最好的資源，這是她的本事，無可厚非。但因此就驕矜自誇，然後對於底下的助理惹出一波接這一波光怪陸離的壓榨情境和另人瞠目結舌的所謂「工作內規」，怎麼可能不受到反撲？
高虹安卻顯然對自己的「禍起蕭牆」毫無反省，還是只想看著「借他人之光來反射和折射」，又是想要靠自己是「反綠掌旗官」搞板塊對立、又是要靠合成影片來暗示自己背後有霸氣富豪。
她的「求生意志」真的很強，卻忽略了太多「刻意」行為，原本她最核心競爭力之「清新」卻已經不再，而太多動作不但淪為話題和嘲諷的素材，更坐實了她心知肚明局勢不妙，所以千方百計想要忙著「搶救」！
然而再多的動作，也不能永遠迴避地去回答一個最核心的問題：「連手下的寥寥可數的助理都處不好，如何能夠和成千上萬的市政府公務員相處？」
這一題，高虹安目前的答題內容，死當！
最近的發展還不只是高虹安這道「彩虹」在陽光之下逐漸消散，還有柯文哲的那個五花八門、色彩斑斕的「民眾黨」，這個黨也是靠著社會上對於藍綠兩黨版塊無止無盡惡鬥的厭煩，靠「反射」的幻象，夸夸而言是「第三個選擇」。
可是這個黨除了「反射」和「折射」別處的光源之外，這麼些年以來，從沒有自己成為「發光體」的能耐，更等而下之的是「寄生」，「寄生市政府」、「寄生國會」‧‧‧老是惹出太多之爭議！
號稱是「白色」，結果卻不斷讓人看到「白色最容易染上髒汙」，如今陽光照射之下，同樣也該追問：「柯文哲現象」這道彩虹，又能持續多久呢？
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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