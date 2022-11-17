貓進食每吃必哭！醫生檢查「答案超衝擊」：不愧是橘貓
日本推特近期掀起一股「醫生所說過最令人震驚的話」之挑戰，眾人會分享自己的經歷並Tag這個標籤，一時之間網路上多了不少有趣的故事。就有位網友分享，自己家的貓有一陣子只要吃飯就會流眼淚，於是緊急帶去獸醫院檢查，不料檢查完的結果竟跟想像的完全不一樣，令人不禁直呼：「不愧是橘貓啊！」。
推主於16日發文，說明自家橘貓某一陣子每次吃東西都會流淚，擔心是過敏症狀，立刻就能去給獸醫師檢查。醫生檢查過後踟躕說：「這孩子……」，飼主立刻專注聆聽，並祈禱愛貓不要得到什麼大病，可接下來獸醫所說的話卻讓他跌破眼鏡，表示貓貓根本沒事，「只是因為食物很好吃，牠實在太感動了」。
這離奇的故事逗笑一票網友：「我家貓吃東西也會流淚，醫生說牠哭可能是因為咬的時候脆脆的碎片進了牠的眼睛XDD」、「好可愛的故事」、「你是擁有一隻有美好心靈的奇妙貓」、「這孩子是個吃貨，一邊吃一邊被深深感動」。
不過貓咪其實不會因為感情而流淚，所以不少網友擔心推主的貓真的有狀況。推主對此解釋，「因為沒想到會爆紅，所以省略了一些細節沒說，但醫生完整檢查過一遍都沒發現任何沒問題，所以我認為醫師是半開玩笑說這句話的，牠的狀況也是一時性，沒有任何症狀，謝謝大家的關心」。（編輯：李惠婷）