慶祝小室圭合格！真子樂籌備婚禮　計畫巴西蜜月旅行

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而12月中旬左右，美國將會迎來耶誕節連續假期，有一名同住在紐約的日企消息人士透露，小室圭夫妻倆近來開始密切籌劃前往巴西進行蜜月旅行，最近也開始訂機票、飯店，以及聯繫當地導遊和司機。
至於選擇巴西作為蜜月旅行地點的原因，報導指出，是因為真子過去在那裡有著美好的回憶。皇室記者表示，真子結婚之前，曾在2018年7月時以內親王的身份訪問巴西。在當地有將近200萬名日僑居住，且從很久以前就與皇室有著緊密的友好關係。另外，除了里約熱內盧、聖保羅等大城市之外，真子在亞馬遜河流域的瑪瑙斯、貝倫等地，受到當地日僑熱烈歡迎，過去還曾在2021年時，獲得巴西政府所頒發的勳章。
這名消息人士指出，真子想把曾在巴西看到的景象與小室圭分享，「現在兩人也十分興奮，希望能出發的日子可以趕快到來。
終於通過紐約律師資格考試的小室圭，預計在2023年1月會完成宣誓與面試，正式成為律師，屆時年收可望達到3000萬日圓。為此，真子想要為小室圭大肆慶祝一番，準備在紐約的高級飯店舉行合格慶祝派對兼婚禮派對，除了兩人的同事之外，也將邀請在紐約當地照顧他們的相關人員與日僑人士。
兩人原本只想舉辦小型派對，不過報導指出，由於夫妻倆在結婚之後赴美生活，一直受到外界檢視批評，因此這個派對不僅是婚禮儀式，更是真子兩人要向世人展露「我變得如此幸福」的派對。另外，日本駐紐約領事館考量到維安問題，希望避免閒雜人等來往，因此特地與有深交的北野紐約飯店（The Kitano Hotel New York）聯繫。
北野紐約飯店是開業超過50年的高級日系飯店，同時也被稱作是「政府御用」的高級飯店，過去有日本VIP人士訪問紐約都會選擇住該飯店。2015年，當時還是皇太子的德仁天皇出訪紐約時，就曾下他於此，首相岸田文雄出席聯合國、總會訪美時，也是下榻於此。