楊冪新劇眼窩凹陷「顏值走下坡」 網：不要執著偶像劇了
中國大陸都市情感劇《愛的二八定律》由林妍執導，楊冪、許凱領銜主演，現年36歲的楊冪與年僅27歲的許凱上演姊弟戀劇碼，兩人相差9歲卻要演出愛情戲也引起外界熱議，流量女神楊冪的顏值備受觀眾檢視，中國網友眼尖發現在《愛的二八定律》劇中，楊冪出現眼窩凹陷、皮膚鬆弛的狀況，整體狀態看來不如從前。
中國女演員楊冪，向來都是戲劇裡的顏值擔當，演技精湛出演過多齣火熱電視劇、電影，如《神鵰俠侶》、《宮》、《孤島驚魂》、《小時代》系列，尤其在《三生三世十里桃花》裡一人分飾多角演出，虐心情節深受台灣觀眾印象深刻。楊冪最新作品之一的姊弟戀劇《愛的二八定律》，講述精英律師秦施（楊冪飾演）與資深宅男陽華（許凱飾演），兩人陰差陽錯「被結婚」，卻意外獲得真愛，攜手奔向美好幸福生活的故事。
在《愛的二八定律》劇中的楊冪，顏值疑似開始走下坡，許多幕畫面看起來精神狀況不佳，臉部也開始出現眼窩凹陷、皮膚鬆弛等狀態，許多中國網友都說「年齡在那啦，不是狀態差啊」、「可以不要執著偶像劇了」、「果然皮膚鬆弛下垂是致命殺手」，但也有網友認為「30多歲這個狀態很好了」、「我看了8集了，覺得挺好看的，楊冪很美啊，什麼差輩太誇張了吧」、「故意黑楊冪的吧。」