周江杰參加竹東公辦政見會 提大新竹合併

我是廣告 請繼續往下閱讀
周江杰也表示，新竹縣、新竹市這幾年的發展，相信在場竹東鎮鄉親和各鄉鎮朋友都看在眼裡，新竹市開始大步邁進，新竹縣有許多鄉鎮在基礎建設上在公共服務上開始落後周邊縣市，包含桃園市新竹市，都市裡的競爭，沒有進步就是退步，要持續在一個大新竹藍圖下，進行整體規劃，要往前超邁進，因為新竹市已經前進加速了八年時間。大新竹共同生活圈的概念，就是要能夠順暢交通熱區、平衡教育資源、提升醫療福利。
周江杰指出，過去十幾年，很多人提出要興建國道三號高速公路竹林第二交流道，因為竹東人要到芎林去上交流道很不方便，在桃園市，楊梅、龍潭都已經有第二交流道完成通車，竹東人需要的竹林第二交流道不能再等，他上任後就立刻會向交通部爭取。
周江杰也強調，竹東鎮立圖書館在30多年前他去看書的時候，樣子跟現在差不多，現在這個圖書館，還停留在當年的狀況，但竹東人口將近十萬人，溪南地區需要有一個圖書館縣立分館，照顧竹東北埔峨眉橫山鄉親的閱讀需求。
周江杰也希望，年輕人回到竹東這個故鄉，要有一個安身立命環境，對年輕人來講，需要有一個創業輔導基地，現在新竹縣政府把這個基地第一個放在新豐，第二個聽說在竹北，但竹東鎮絕對有需要，竹東火車站旁邊的蚊子館，空間盤點出來，讓年輕人有機會，讓年輕人有一條平坦返鄉服務的路，可以照顧長輩，可以讓孩子好好長大。
周江杰同時指出，現任縣政團隊近幾年推動的「3年投入2億元改造22座公園」的特色公園計畫，其中竹北市有19座、芎林鄉3座，竹東將近十萬人口，一個都沒有，他提出每鄉鎮市都要有特色公園，每鄉鎮市都要有親子館，朝這方向規劃，讓城鄉均衡發展。