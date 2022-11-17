全台最多客家人在哪？街頭實測這區　結果令人吃驚！

你知道台灣哪個鄉鎮市的客家人最多嗎？客新聞團隊直接帶你上街頭實測究竟可以遇到多少客家人，根據客委會今年發表的「110年全國客家人口暨語言基礎資料調查研究」中顯示，最多客家人設籍的地方就是桃園市中壢區，設籍客家人口推估高達23萬人，客新聞街頭隨機攔人用客語訪問，很多人一開口就說自己是客家人，讓我們非常驚訝，原來在街頭講客也能通啊！
來到桃園中壢市區，客新聞小編試著尋找年輕的朋友，想了解究竟有多少後生人隱藏在這裡，順便詢問現在的年輕人對於中壢的看法又是如何呢？在影片中第一位抓到的女同學馬上就聽得懂小編的問題，並試著開口說了幾句客家話，客語表現非常標準，讓小編又驚又喜，信心大增不少！緊接著又抓到另一位男同學他也聽得懂客家話但不太會說，在小編的引導下，也試著說了一句：「我是客家人」，看到這邊到大家是不是覺得客家人的比例真的很高呢？
過程中很有趣的是遇到一位正在等朋友的同學，她本身是新竹新埔人，而在她生活中最常聽到的客家話竟然都是阿婆在罵人的話，小編緊接著請她說一句印象中的客家話，同學二話不說直接脫口而出：「xx祖公」，這句客家話一出來，小編當場招架不住，果然阿婆才是地表最強的生物呢！而小編也請同學直接Call Out在新埔的阿婆，請阿婆示範她的罵人功力，內容真的非常精彩，還沒看影片的鄉親們，記得收看由客傳會製作的街訪影片。
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