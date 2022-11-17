梁國龍攝影展揭獨到美學！客傳會：看了會愛上客家

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梁國龍謙虛地說，自己想說的話都已經在照片中呈現，他認為「一個理想的好工人，是安靜地工作，勤勞而誠實」，他相當羨慕這樣的境界。他說，照片展出後就不應該由作者詮釋，由觀者去想像、詮釋，才符合藝術的精神，希望大家看到相片可以發揮自己的想像力，得到自己的樂趣。
他也向現場來賓分享自己拍照的趣事，有陣子他迷上看海，不是在海邊就是在往海邊的路上，而路邊的風景也時常吸引他駐足停留拍照。一次他頭戴老舊安全帽，身穿有年代的兩截式雨衣，腳踩油漆斑駁雨鞋，自認為很夠藝術家，拿起相機拍照時，旁邊的檳榔攤老闆娘卻對梁國龍所謂的「美景」感到不解，認為梁國龍這樣可以稱自已為藝術家，自己早就也是藝術家了，令梁國龍哭笑不得。
客傳會董事長陳邦畛說，梁國龍有自己獨特的眼光，可以在大家「看不到」的景色中，呈現客家人的生活方式，這是「連客家人自己都不知道的美好」。陳邦畛說，梁國龍的每一張照片都有人文的痕跡，大家可以透過這樣的作品去體驗客家村落的「幽微」，也可以從照片裡體悟出一絲幽默，看了絕對會愛上客家。
客發中心藝文展示組組長陳美燕指出，自從葉裁個展後，他觀察觀眾的反應非常好，客傳會花了許多心力在這次兩位攝影師的展覽，展覽手法非常細緻，而梁國龍老師在相片的取名也非常趣味，希望大家可以在展覽中認識客家傳統與人情。未來客發中心也會與客傳會持續推廣客家文化。
記者會也邀請林生祥擔綱嘉賓，林生祥說，梁國龍是他認識多年的好友，他的攝影作品就像《化胎》這首歌，因此特別獻唱向老朋友站台。出席記者會的也包括苗栗縣文化觀光局副局長王浩中、陽明交通大學客家文化學院教授羅烈師、台灣鍾肇政文學推廣協會理事長鍾延威、客傳會董事張典婉、廖清祥。
梁國龍1959年出生於桃園楊梅，擅長黑白影像創作，「他將當代影像凝結成歌，賦予攝影看不見得內在音樂性，影像作品宛如樂曲般行進，在錯落有致的影像敘事中，呈現客家視角的獨特美學觀點。」
客傳會表示，「The Place 位所」梁國龍攝影個展自即日起至明年2月28日在臺灣客家文化館第二特展室展出，本次展出行板系列的「霄裡溪的客家人」，霄裡溪發源於桃園龍潭，流入新竹新埔鳳山溪，該地也是鍾肇政筆下《魯冰花》故事發源地。展區也將梁國龍近期拍攝的村之祭、遙遠的地方、住有客家人的風景、看海的日子等單元，選出精彩的作品以數位重製方式展出。希望透過影像表達在地的敘事觀點及客家身分認同，也讓更多社會大眾深入了解台灣社會、客家莊的變遷，以及攝影家長期所記錄的珍貴集體記憶。