專訪／張孝全搶金馬談「天分型演員」　最怕被貼男神標籤

▲張孝全演20年戲被讚天分型演員，入圍金馬男主角平常心。（圖／記者葉政勳攝）
▲張孝全演20年戲被讚天分型演員，入圍金馬男主角平常心。（圖／記者葉政勳攝）

記者羅凌筠/專訪

2022-11-17 12:00:132022-11-17 12:06:08

38歲張孝全以懸疑片《罪後真相》，睽違10年2度入圍金馬獎最佳男主角，片中陳昊森的重刑犯角色，探討這個社會「未審先判」的標籤，問張孝全有沒有被貼過標籤？他說當然有，尤其對於「男神」這個標籤超不自在，他渾身彆扭的說：「我就不是男神，講我這兩個字會很尷尬。」

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片中他飾演從電視台轉戰網路自媒體的過氣主播，博人眼球的講話方式、流裡流氣的行事作風，加上為了搶收視率和警匪鬥智，展現出不是那麼正派的狡猾一面，問張孝全為什麼想演這種角色？他說：「他可以正派也可以不正派，其實一開始拿到劇本，我總覺得他是正派的人，我一直希望他有不正派的部分，這就是好玩的地方，一部電影裡角色的人設是這樣，觀眾看起來可能是另一回事。」

▲張孝全自認和4歲兒子相處像朋友。（圖／記者葉政勳攝）
▲張孝全自認和4歲兒子相處像朋友。（圖／記者葉政勳攝）
和新生代演員陳昊森合作，張孝全說對方是拚命三郎，包攬下整部電影的打鬥場面，即使武行教他怎麼借力保護自己，為了效果逼真，陳昊森拍動作戲依舊「把自己全力撞進去」。15歲拿下金馬新演員的方郁婷，這回和張孝全搭檔演父女，張孝全直喊幸運，「她很可愛，她是非常有天分的演員，跟她對戲很舒服、很開心、很好玩！」演了20年的戲，又是誰第一個看出張孝全的天分呢？他不肯透露伯樂，害羞說：「好像以前被說過啦，不要聊這題。」

電影裡他和女兒相處像朋友，令人好奇私下親子關係如何？他自認和4歲兒子相處像朋友，以前他不是喜歡小孩子的人，不知道怎麼跟小孩子相處，看親情電影也難以代入父親對兒女的情感，兒子出生後改變他很多，增添幾分包容跟理解的能力。

▲張孝全被朋友封作「推銷員」，研究手錶車子有一套。（圖／記者葉政勳攝）
▲張孝全被朋友封作「推銷員」，研究手錶車子有一套。（圖／記者葉政勳攝）
而演個口若懸河的主播，張孝全透露其實自己私底下也是很能講，「現在話越來越多，可能老了就比較放鬆。」尤其好友打趣他是「推銷員」，因為張孝全會去研究自己喜歡的東西，也見不得朋友走冤枉路，身邊真的有人聽他的建議去買車或錶，張孝全得意說：「我沒有害他們，買了是會升值的。」

相隔10年再入圍金馬獎影帝，張孝全公布名單當天特別沒看直播，「我等著看有沒有人傳訊息給我，時間一到手機就響響響。」他表示因為有過1次經驗，這回比較能保持平常心，「能跟對手們一起入圍非常開心，當然如果得獎也滿好的。」演過那麼多角色，他自己最喜歡哪一個？張孝全選不出來：「我都喜歡，我就是喜歡才會接。」


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