專訪／張孝全搶金馬談「天分型演員」　最怕被貼男神標籤

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和新生代演員陳昊森合作，張孝全說對方是拚命三郎，包攬下整部電影的打鬥場面，即使武行教他怎麼借力保護自己，為了效果逼真，陳昊森拍動作戲依舊「把自己全力撞進去」。15歲拿下金馬新演員的方郁婷，這回和張孝全搭檔演父女，張孝全直喊幸運，「她很可愛，她是非常有天分的演員，跟她對戲很舒服、很開心、很好玩！」演了20年的戲，又是誰第一個看出張孝全的天分呢？他不肯透露伯樂，害羞說：「好像以前被說過啦，不要聊這題。」
電影裡他和女兒相處像朋友，令人好奇私下親子關係如何？他自認和4歲兒子相處像朋友，以前他不是喜歡小孩子的人，不知道怎麼跟小孩子相處，看親情電影也難以代入父親對兒女的情感，兒子出生後改變他很多，增添幾分包容跟理解的能力。
而演個口若懸河的主播，張孝全透露其實自己私底下也是很能講，「現在話越來越多，可能老了就比較放鬆。」尤其好友打趣他是「推銷員」，因為張孝全會去研究自己喜歡的東西，也見不得朋友走冤枉路，身邊真的有人聽他的建議去買車或錶，張孝全得意說：「我沒有害他們，買了是會升值的。」
相隔10年再入圍金馬獎影帝，張孝全公布名單當天特別沒看直播，「我等著看有沒有人傳訊息給我，時間一到手機就響響響。」他表示因為有過1次經驗，這回比較能保持平常心，「能跟對手們一起入圍非常開心，當然如果得獎也滿好的。」演過那麼多角色，他自己最喜歡哪一個？張孝全選不出來：「我都喜歡，我就是喜歡才會接。」