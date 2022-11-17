MLB／休賽季首筆震撼交易出爐！藍鳥明星外野手轉當水手
西雅圖水手隊本季雖然在睽違超過20年後再次進入季後賽行列，卻在美聯系列賽遭休士頓太空人橫掃，抱憾出局，其中外野手打擊的不振，也是導致季後賽之路沒能走的更遠的主因之一，加上明星外野手Mitch Haniger在賽季結束後已經成為自由身，於是水手球團於今天開出休賽季交易第一槍，向藍鳥換來另一位明星外野手Teoscar Hernández，補強孱弱的外野打線。
今年30歲的Teoscar Hernández是去年的美聯全明星外野手，並在2020、2021賽季都獲選為美聯外野手的銀棒獎得主，本季表現雖然相較於上賽季有所下滑，但是131場出賽，打出.267/.316/.491的打擊三圍，外帶25轟、77分打點、OPS+高達127的強力表現，預計能填補Haniger可能離去後的水手右外野空缺。
水手隊為了交易來Hernández，送出了陣中主力後援投手Erik Swanson以及農場排名第8名的新秀投手Adam Macko到藍鳥，29歲的Swanson本季為水手出賽57場，其中有一場先發出賽，共投了53.2局，戰績3勝2敗，收下14次中繼、3次救援成功，防禦率僅有1.68。
Macko則是水手在2019年第7輪選到的潛力新秀，年底才將滿22歲，本季都待在高階1A，出賽8場全都是先發，主投38.1局，戰績0勝2敗，防禦率3.99，而他被交易到藍鳥後，也隨即空降成為藍鳥隊的農場第8名大物。