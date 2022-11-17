相差26歲人妻！布萊德彼特新歡激似「年輕版裘莉」

美國好萊塢男神布萊德彼特（Brad Pitt），從影的成名作為西元1991年《末路狂花》，爾後電影作品比比皆是如《未來總動員》、《真愛一世情》、《火線交錯》，更憑藉著演出《從前，有個好萊塢》獲得第一個奧斯卡最佳男配角獎。現年58歲的布萊德彼特感情世界多采多姿，近日曝光新歡竟然是，相差26歲的「人妻」，引發外界關注。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲29歲的伊妮絲狄拉夢，與布萊德彼特相差近30歲。（圖／翻攝自伊妮絲狄拉夢IG）男神布萊德彼特有過兩段婚姻，第一段是與女星珍妮佛安妮斯頓，自西元2000年結婚，幸福婚姻僅維持短短5年即結束，後來又和另一位好萊塢女演員安潔莉娜裘莉，於西元2014年結婚，最終在西元2019年以離婚收場。人生即將來到60歲大關的布萊德彼特，身邊桃花沒有銳減，近期的新歡是一名32歲的珠寶公司高層主管伊妮絲狄拉夢（Ines de Ramon），從她在社群軟體上分享的照片，可以看到伊妮絲狄拉夢身材相當火辣，臉部某些角度更神似「年輕版安潔莉娜裘莉」。▲伊妮絲狄拉夢神似年輕時的安潔莉娜裘莉。（圖／翻攝自伊妮絲狄拉夢IG）根據美國《時人》（People）週刊報導，伊妮絲狄拉夢與美劇《吸血新世代》（The Vampire Diaries）男星保羅衛斯里（Paul Wesley）於西元2019年結婚，目前正在分居中尚未離婚，卻已經與布萊德彼特約會數個月！布萊德彼特與伊妮絲狄拉夢，日前去聽Bono在洛杉磯的演唱會，被媒體拍到後曝光戀情，布萊德彼特表示：「伊妮絲可愛、有趣、活力旺盛，個性好相處，他享受與她在一起的時光。」《穿著Prada的惡魔》續集 安海瑟薇爆料「找她來演」強尼戴普是對的 安柏赫德「路邊解放」監視器畫面流出胖艾美1年暴瘦36公斤備孕 奇蹟似「雙喜臨門」迎新生命美國隊長獲年度最性感男人 巨石強森嗆：我沒放棄這頭銜