限周末！全家大杯拿鐵28元寄杯無期限　愛買火鍋買1送1

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本周五六日（11/18至11/20）的「康康5」活動，推出Let’s Café大杯經典拿鐵2杯65元，手機寄杯庫存上限10杯，如果再搭配自備杯折5元活動，平均單杯最低28元；如果不喝咖啡，本周還有私品茶熱唐寧經典伯爵茶2杯60元，相當於6折優惠。半價代表則是立頓萃香奶綠535ml、FMC鹼性離子水800ml、隨緣泰式酸辣麵，皆享同品項買一送一；TWIX巧克力焦糖香脆麥餅則是買2送2。
📍好康2：阿奇儂冰淇淋5.8折
11月16日至11月20日的限時會員優惠中，共有15項特價商品，首推哈根達斯迷你杯特殊口味「紅絲絨起司蛋糕」，單件特價79元；還有全通路獨賣的阿奇儂繽莎巧克力冰淇淋（榛果／花生），任選加10元多一件，2件特價69元、約是5.8折。
📍好康3：夜貓滿800送100
夜貓球迷限定，全家發動深夜瘋應援集章趣，即日起至12月19日期間，只要晚上6點到早上6點期間，消費集滿800積分可兌換購物金100元（1元1積分、每會員限兌2次）。APP隨買跨店取、全+1商城也推出能量飲料抽獎及夯品優惠。應援世足，全家經愛爾達授權，將於11月21日起至11月28日期間，在全台超過1000間門市轉播世足賽LIVE，讓民眾可以樓上揪樓下、阿公揪阿嬤，一起到門市為喜歡的球隊加油。
迎接四年一度的世足賽及感恩節到來，愛買量販即起至11月29日推出2款美式拼盤套餐，每套799元，適合4至5人共享，還有3.5公斤整隻火雞，售價2188元。而冬天是最適合吃鍋的季節，賣場還有30款火鍋湯底5折起，包括達人上菜紅燒牛雜、韓事部隊鍋買1送1，桂冠濃醇牛乳鍋特價199元，而愛買自有品牌的東北酸菜鍋、薑母鴨特價89元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！