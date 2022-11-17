萊爾富開搶「兔年福袋」！抽Honda汽車、狂送100台iPhone

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全台限量26.3萬包，11月30日起在全台門市開賣。內含1張抽獎券、6個隨機商品、1張優惠DM，其中商品組合有6種，品項包括糖餅、飲品、日用品，有機會獲得高達259元商品。每張抽獎券有3次中獎機會，第一重、「立即刮大獎」包含iPhone 14 128GB（100名），第二重、登錄序號抽出1台Honda HR-V，第三重、「會員遊戲獎」中獎率100%，可獲得會員點數168 Hi點、888 Hi點、1688 Hi點、8888 Hi點、1萬6888 Hi點，以及最高88萬8888 Hi點（等值現金4444元）。
🟡「錢兔無量」發財卡200元
全台限量9.8萬包，11月30日起在全台門市開賣。獎品內容有高達800種商品組合，不限店點在指定期限內皆可兌換，還能刮到一般福袋無法放入的冰品、冷藏飲料等高單價商品，並有一組保底的50元購物金，最高有機會刮中翻10倍的500元購物金。此外，與「錢兔無量」開運福袋同享超值大獎，一樣能抽汽車、百台iPhone 14及88萬8888 Hi點。
🟡「花開富貴」3C福袋799元
全台限量2000包，11月30日起在全台門市開賣。內有4種商品組合，每種組合含3款隨機商品、1張抽獎券、1張優惠DM及商品保固卡，可實拿耳機、旅充、線材3種產品，商品價值最高達2138元，如DIKE 36W PD+QC 雙埠旅充，搭配Type-C線材幫iPhone 14充電半小時可充入50%電力，還有機會獲得TOSHIBA真無線觸控耳機（市價1290元），以及USB充電傳輸線材。另可參加資訊3C福袋限定抽獎，額外抽出20個NOKIA PD 10000mAh行動電源。此外，與「錢兔無量」開運福袋同享超值大獎，一樣能抽汽車、百台iPhone 14及88萬8888 Hi點。