是枝裕和追韓劇愛上IU！還沒空看桂綸鎂《台北女子圖鑑》

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常以家庭為主軸拍攝電影的是枝裕和，作品曾探討親情與重組家庭，問及「血緣」對自己的重要性，導演表示：「我在拍《我的意外爸爸》時，主要是因為我的小孩出生，但因為工作的關係沒有太多時間陪小孩，就想到父母的關係是血緣重要還是陪伴重要，才創作出《我的意外爸爸》，《小偷家族》就是接續故事，《嬰兒轉運站》則是另一種延伸。」
是枝裕和拍過2部外語片，包含法國《真實》和南韓《嬰兒轉運站》，他表示跟法國、南韓以及日本團隊工作的差異，坦言因為語言不同，溝通較費時間，自己會盡量寫信給演員化解隔閡；是枝裕和亦分享拍《嬰兒轉運站》的細節，他以裴斗娜飾演的警察舉例，因為她待在車上的橋段居多，照劇本演的話只會侷限在車內，若給她更多設定，就能看到另一個人生故事，「我有幫角色寫自白書，他們被警察逮捕時，被訊問會有自白書，我就用自白書的方式來寫人物設定，宋康昊如何成為嬰兒仲介，大家一起行動前會做什麼事，演員不用反映在角色上，但至少知道過去的歷程」。
是枝裕和因疫情的2年期間拍片受阻，攝影師好友推薦他看IU主演的《我的大叔》，他追完劇後就愛上IU，決定邀約對方參演《嬰兒轉運站》；導演還分享《嬰兒轉運站》的嬰兒選角過程，是透過劇組收集的7、8支影音來選出剛出生1個月的小孩，最後片中那位嬰兒，是對周邊聲音反應最大的一位，「後來證明選他真的選對了！」、「其實很難找到願意借自己才出生一個月的孩子來演戲的父母，真的很感謝那對父母，他們拍戲期間都會來陪伴，我們拍的三個月期間嬰兒都沒生病，很厲害，因為嬰兒健康比較難顧，所以有準備替身、假娃娃，最後沒有用到」。
是枝裕和這次訪台，主要任務是跟桂綸鎂擔任金馬獎頒獎嘉賓，他說：「我第一次看她的作品是《藍色大門》，看完後就變成桂綸鎂的粉絲，《白日焰火》也很讓我驚豔，這次來台我的重責就是跟她一起頒獎，我好緊張！」導演也許願有機會想跟對方合作，讚她是非常有魅力的演員，至於有看過對方近期的作品《台北女子圖鑑》嗎？是枝裕和知道這部劇，但還沒時間欣賞。
是枝裕和抵台後，先是跟坂元裕二去品嚐清粥小菜，大讚真的很美味，「我上次來也是吃同一家，我爸爸在台灣出生，我在日本也很常吃肉鬆跟花生，在台灣吃肉鬆就會想到我爸」。
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