破獲國內史上最大「大麻田」！市價逾12億　桃檢起訴8人

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龍潭分局表示，具有幫派背景的吳姓主嫌，利用本身進出口花卉、經營園藝生意的背景，取得大麻種子後上網自學大麻栽種手法，夥同柯姓小弟，組裝架設培植設備，另招募6名逃逸移工協助栽種，且刻意挑選周圍僅有零星農戶的隱蔽農地，占地近900坪、約7座籃球場。
警方表示，由於龍潭地區多屬禁航區，且農場周邊圍牆內種植落葉松等大型樹種，蒐證不易，經專案小組成員多日埋伏監控，並利用科技偵查方式，成功鎖定吳、柯2人身分及確認大麻植株樹種。
警方表示，經警方拂曉突襲，當場查獲吳嫌等8人，以及大麻植株4218株、大麻酊4罐、大麻成品及半成品、大麻種植手冊1本等相關證物，市值超過新台幣12億6000餘萬元，可提供百萬以上人次吸食。
警方表示，這不但是國內緝毒史上最大數量的大麻植株，且趕在每年8至9月的採收期前逮獲犯嫌，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌將8人移請桃園檢察署偵辦並聲押獲准。
桃園地檢署表示，全案在今天偵結，檢察官認為吳姓、柯姓男子及逃逸移工共8人，均涉有毒品危害防制條例第4條第2項之製造第二級毒品罪嫌，提起公訴；由於毒品保管成本及風險高，命令銷燬扣案毒品，預計12月初銷燬。
檢方表示，已建請法院考量本案查獲毒品數量龐大，影響國人健康及社會治安甚鉅，且極可能逃匿等，仍應予以繼續羈押，以懲不法。（編輯：方沛清）
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