竹縣客家人口比例高 台灣客社：挺周江杰

民進黨新竹縣長候選人周江杰今（17）日出席台灣客社辦理的「學術界/台派政黨挺沈慧虹周江杰聯合記者會」。到場貴賓有中央研究院院士林明璋、中央研究院院士廖運範、台大退教授梁榮茂、核子工程專家徐茂森、清華大學教授 呂忠津、清華大學教授范文芳、新竹建功高中退休校長溫貴琳、台灣團結聯盟秘書長周倪安、台灣基進秘書長王興煥、綠黨召集人余筱菁、台灣社社長李川信、台灣北社社長紀國鐘、前立法委吳宜臻與關西鎮長候選人曾綉雅…等，來自全台各地熱情支持，場面十分熱鬧。
台灣客社社長陳彩仁致詞時提到，九合一雖然是地方選舉，但新竹縣、市在國家安全上扮演重要角色，。本土社團在9月發起不投降承諾書的連署行動，但到今天，民眾黨沒有一個人簽署，國民黨在全台灣只有一個縣議員候選人簽署。新竹是台灣客家人口比例最高的地方，並拜託客家鄉親相互動員，在11月26日一起去投票，讓最能確保新竹縣市持續進步發展的沈慧虹、周江杰高票當選！
周江杰表示，即使新竹縣為艱困選區，但是他並不害怕！他熱切關注新竹縣未來的發展，並且點出楊文科沒有看到的困境感到擔憂！他提出智慧農業、智慧廊道的規劃、解決孩童就學議題、舒緩交通問題…等政見之外，也特別提到台積電2奈米製程準備在寶山試營運，龍潭科三已經開始啟動，未來更先進的1奈米製程可能落腳龍潭，台3線未來的發展是不可限量的！但國民黨執政沒有這樣的遠景跟格局！
周江杰也說，當縣長的人要苦民所苦，現在新竹縣的青年人，上有老下有小，但新竹縣目前還不是可以安居樂業的地方，未來將與新竹市長沈慧虹一起攜手提高大新竹的治理量能！他不僅提出帶動新竹縣二三十年後的發展政見，也表示自己的年輕熱情與遠見為己之優勢！