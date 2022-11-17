巷仔內／掌握議員席次助攻2024　侯友宜挺李婉鈺為哪樁？

我是廣告 請繼續往下閱讀
「他們會眉來眼去很正常」剛跑完市場掃街拜票的新北市議員戴瑋姍這樣說著，對於侯友宜來說，因為中央執政成果豐碩，民進黨新北市議員席次可能會成長，因目前議會藍綠席次是五五波，擔心下屆無法過半將造成跛腳市長，影響2024總統大位，加上預期的子弟兵可能當選無望，所以當然要盡量拉攏無黨籍候選人，才能繼續掌握市議會，不被掐住咽喉，影響下一步的規劃。
戴瑋姍表示，李婉鈺雖然曾經是民進黨籍，但在2010年當選首屆議員後，就發生在新北市議長選舉投票時，把票投給自己的「烏龍跑票」，讓外界議論紛紛，沒有將民進黨的精神與團結列為中心；而在2014競選連任初選沒過還執意參選，遭開除黨籍，也與民進黨越離越遠，對於民進黨支持者來說，早已不是支持對象。
對於侯友宜挺李婉鈺是為保全新北市議長蔣根煌下屆寶座，李婉鈺也在媒體訪問時否認這話題是「想太多了」，表示雖然侯友宜曾致電支持她當選議員，但從來沒跟他談過議長選舉的事情，且自己和蔣根煌也沒有接觸。
對於侯友宜來說，執政的8年副市長、4年市長任內，除了掌握與市議員把持良好互動外，更是將全新北市里長全都拉攏「綁在一起」，為了要讓市政穩定，對於議會生態熟悉的侯友宜，自然曉得光靠藍營自家議員力挺還不夠，加上剩下不到幾天的九合一地方選舉，可能「侯家軍」也無法再搶下多點席次，積極拉攏無黨籍的候選人無可厚非，但對於同黨的候選人或是對手陣營來說，這樣的作法也讓藍綠候選人陣營各自解讀與想像了。