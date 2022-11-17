巷仔內／掌握議員席次助攻2024　侯友宜挺李婉鈺為哪樁？

▲今年8月侯友宜出席板橋區雲林同鄉會，擔任名譽理事長的李婉鈺也與其他候選人同台站在一旁。（圖 ／記者吳嘉億攝）
▲今年8月侯友宜出席板橋區雲林同鄉會，擔任名譽理事長的李婉鈺也與其他候選人同台站在一旁。（圖 ／記者吳嘉億攝）

記者吳嘉億／新北報導

2022-11-17 14:50:082022-11-17 14:54:50

日前尋求連任的新北市長侯友宜，私下拜會無黨籍新北市議員候選人李婉鈺服務處，傳出是為了要替現任新北市議長蔣根煌下屆鞏固票源基礎。不過知情人士判斷，侯友宜與李婉鈺兩人合作的交集，都是因不滿正在參選第二屆任期的新北市議員戴瑋姍，從過去戴瑋姍與侯友宜在議會上針鋒相對、與後來李婉鈺2020到台北市北投區參選立委，與戴瑋姍前老闆立法委員吳思瑤對戰看來，三人間的恩怨情仇是否有牽扯其中，令人熱議，在選前最後倒數階段，引發外界諸多聯想。

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「侯友宜的算盤是讓李婉鈺當選，可以擠下綠營一位議員席次，最好是戴瑋姍！」知情人士這樣說著，提到侯友宜與李婉鈺的共同點就是討厭戴瑋姍；2018年戴瑋姍首次參選就以高票進入市議會，在質詢時更是屢屢開轟被市府打壓，與侯友宜針鋒相對、李婉鈺則是在2018年參選市議員時，與同選區的戴瑋姍爆發諸多口角事件，甚至今年兩人在同選區再度對上後，在新聞與地方上也是爭鋒相對，互看彼此不順眼。

「他們會眉來眼去很正常」剛跑完市場掃街拜票的新北市議員戴瑋姍這樣說著，對於侯友宜來說，因為中央執政成果豐碩，民進黨新北市議員席次可能會成長，因目前議會藍綠席次是五五波，擔心下屆無法過半將造成跛腳市長，影響2024總統大位，加上預期的子弟兵可能當選無望，所以當然要盡量拉攏無黨籍候選人，才能繼續掌握市議會，不被掐住咽喉，影響下一步的規劃。

戴瑋姍表示，李婉鈺雖然曾經是民進黨籍，但在2010年當選首屆議員後，就發生在新北市議長選舉投票時，把票投給自己的「烏龍跑票」，讓外界議論紛紛，沒有將民進黨的精神與團結列為中心；而在2014競選連任初選沒過還執意參選，遭開除黨籍，也與民進黨越離越遠，對於民進黨支持者來說，早已不是支持對象。

對於侯友宜挺李婉鈺是為保全新北市議長蔣根煌下屆寶座，李婉鈺也在媒體訪問時否認這話題是「想太多了」，表示雖然侯友宜曾致電支持她當選議員，但從來沒跟他談過議長選舉的事情，且自己和蔣根煌也沒有接觸。

對於侯友宜來說，執政的8年副市長、4年市長任內，除了掌握與市議員把持良好互動外，更是將全新北市里長全都拉攏「綁在一起」，為了要讓市政穩定，對於議會生態熟悉的侯友宜，自然曉得光靠藍營自家議員力挺還不夠，加上剩下不到幾天的九合一地方選舉，可能「侯家軍」也無法再搶下多點席次，積極拉攏無黨籍的候選人無可厚非，但對於同黨的候選人或是對手陣營來說，這樣的作法也讓藍綠候選人陣營各自解讀與想像了。

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