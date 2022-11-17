竟沒有食物能讓GG持久？泌尿醫公開「GG保養食材」趁早食補下半身才是上策

我是廣告 請繼續往下閱讀
泌尿科醫師陳鈺昕在臉書粉專《石•攝•性•也 泌尿科 陳鈺昕醫師》指出，並沒有任何的食物可以改善早洩的問題，但有很多食物對下半身的保養是有幫助的，不妨善加利用飲食來預防GG的各種功能障礙，並讓GG與時光逆行。
飲食到底可以改善什麼？
1. 改善精蟲品質與數量
補充富含維生素B、維生素C、維生素E、礦物質鋅、精氨酸等成分的食物可提升精子健康度與活動力；
2. 增加睪固酮分泌
睪固酮會影響性慾的產生，攝取礦物質鋅、堅果、深綠色蔬菜、酪梨、蘑菇、生薑、香蕉、蛋等食材可以刺激男性賀爾蒙的分泌；
3. 幫助勃起
男性勃起三要素為“產生性慾、神經成功傳遞、陰莖海綿體正常充血”，因此加強性慾產生、保護神經和血管十分重要。透過補充適量葉酸可以保護神經，可從蘆筍、胡蘿蔔、花椰菜、牛奶、燕麥、豬肝、奇異果等食物獲取。而低脂、低熱量飲食有助於調理血管功能，可以選擇攝取全穀類、蔬菜、水果、豆類、白肉等。
陳鈺昕提醒，雖然目前沒有文獻證實食物可以治療早洩，但也別拖延就醫，若有早洩的困擾應盡早求助泌尿科醫師，不需覺得害羞或難以啟齒，更不要迷信網路上的偏方。
本文經 泌尿科醫師陳鈺昕 臉書粉專《石•攝•性•也 泌尿科 陳鈺昕醫師》授權報導
延伸閱讀
冬天肥得快！營養師親授3妙招 暖身又抗肥
「南瓜」是萬聖節主角之一 所含β-胡蘿蔔素是瓜類之冠