竟沒有食物能讓GG持久？泌尿醫公開「GG保養食材」趁早食補下半身才是上策

竟沒有食物能讓GG持久？泌尿醫公開「GG保養食材」趁早食補下半身才是上策
竟沒有食物能讓GG持久？泌尿醫公開「GG保養食材」趁早食補下半身才是上策

每日健康-每日都做得到的健康

2022-11-17 15:00:41

不少男生都很有興趣想知道，究竟要怎麼食補才能讓GG更持久？泌尿科醫師表示，沒有食物可以改善早洩，但男士們可透過食補保養下半身，以改善精蟲品質與數量、增加睪固酮分泌、並幫助勃起。

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下半身的保養

泌尿科醫師陳鈺昕在臉書粉專《石•攝•性•也 泌尿科 陳鈺昕醫師》指出，並沒有任何的食物可以改善早洩的問題，但有很多食物對下半身的保養是有幫助的，不妨善加利用飲食來預防GG的各種功能障礙，並讓GG與時光逆行。

泌尿科醫師陳鈺昕 授權提供
泌尿科醫師陳鈺昕 授權提供
飲食到底可以改善什麼？

1.  改善精蟲品質與數量

補充富含維生素B、維生素C、維生素E、礦物質鋅、精氨酸等成分的食物可提升精子健康度與活動力；

2.  增加睪固酮分泌

睪固酮會影響性慾的產生，攝取礦物質鋅、堅果、深綠色蔬菜、酪梨、蘑菇、生薑、香蕉、蛋等食材可以刺激男性賀爾蒙的分泌；

3.  幫助勃起

男性勃起三要素為“產生性慾、神經成功傳遞、陰莖海綿體正常充血”，因此加強性慾產生、保護神經和血管十分重要。透過補充適量葉酸可以保護神經，可從蘆筍、胡蘿蔔、花椰菜、牛奶、燕麥、豬肝、奇異果等食物獲取。而低脂、低熱量飲食有助於調理血管功能，可以選擇攝取全穀類、蔬菜、水果、豆類、白肉等。

陳鈺昕提醒，雖然目前沒有文獻證實食物可以治療早洩，但也別拖延就醫，若有早洩的困擾應盡早求助泌尿科醫師，不需覺得害羞或難以啟齒，更不要迷信網路上的偏方。

本文經 泌尿科醫師陳鈺昕 臉書粉專《石•攝•性•也 泌尿科 陳鈺昕醫師》授權報導

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